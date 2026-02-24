نابولي طوق النجاه للهلال .. سيموني إنزاجي "قلب الأية" أمام التعاون وليس من الإنصاف مهاجمة ماركوس ليوناردو!

"كلاكيت للمرة الثانية على التوالي" .. الهلال يخرج بنقطة وحيدة من آخر مباراتين، ليفقد وصافة جدول ترتيب دوري روشن، بعدما كان على الصدارة قبل جولتين فقط!

الزعيم تعادل اليوم الثلاثاء، أمام التعاون إيجابيًا بهدف لكل منهما، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهدفان جاءا من ضربتين جزائيتين، سجل البرتغالي روبن نيفيش للهلال في الدقيقة 41، فيما تعادل الكولومبي روجر مارتينيز لسكري القصيم في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 55 في المركز الثالث بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف"، لكن العالم خاض مباراة أقل، ويبتعد عن الصدارة التي يحتلها الأهلي بنقطة وحيدة.

أما التعاون فارتفع رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة التعاون والهلال، دعونا نستطرد في السطور التالية..