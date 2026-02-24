Goal.com
مباشر
Simone Inzaghi Marcos Leonardo Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

نابولي طوق النجاه للهلال .. سيموني إنزاجي "قلب الأية" أمام التعاون وليس من الإنصاف مهاجمة ماركوس ليوناردو!

أبرز ملامح تعادل الهلال والتعاون (1-1)..

"كلاكيت للمرة الثانية على التوالي" .. الهلال يخرج بنقطة وحيدة من آخر مباراتين، ليفقد وصافة جدول ترتيب دوري روشن، بعدما كان على الصدارة قبل جولتين فقط!

الزعيم تعادل اليوم الثلاثاء، أمام التعاون إيجابيًا بهدف لكل منهما، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهدفان جاءا من ضربتين جزائيتين، سجل البرتغالي روبن نيفيش للهلال في الدقيقة 41، فيما تعادل الكولومبي روجر مارتينيز لسكري القصيم في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 55 في المركز الثالث بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف"، لكن العالم خاض مباراة أقل، ويبتعد عن الصدارة التي يحتلها الأهلي بنقطة وحيدة.

أما التعاون فارتفع رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة التعاون والهلال، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • الأية تنقلب في الهلال

    قبل القليل من الجولات، كانت المقولة المسيطرة على دوري روشن .. "الهلال أكثر فريق صناعة للفرص، وأفضلهم من ناحية تنوع اللعب".

    واليوم أمام التعاون، انقلبت الأية تمامًا في هذه المقولة، فقد حدث عكسها تمامًا..

    كرة حائرة في وسط ملعب التعاون المتكتل أمام مرماه، فعرضية ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء، تمر من أمام الجميع أو في متناول الدفاع التعاوني، ومن ثم ضياع الكرة على الهلال .. هذا ملخص ما قدمه الهلال أمام سكري القصيم، وسط عجز كبير في صناعة الفرص وتنويع اللعب.

    والسبب ببساطة، يعود لتراجع مستوى كافة لاعبي الهلال في لقاء الليلة، ربما باستثناء الحارس المغربي ياسين بونو، الذي أنقذ فريقه من الخسارة.

    تلك الكتيبة التي كانت تنقذ الزعيم حتى مع سوء قرارات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، لك تتحمل كثيرًا "المحاربة" وحيدة أمام مدير فني "مشتت ومتردد"!

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيموني إنزاجي .. تحت شعار "التعادل أفضل من الخسارة"!

    قلنا في السطور السابقة أن الهلال عانى من عجز كبير في صناعة الفرص أمام التعاون، وسط سوء مستوى العشرة لاعبين باستثناء الحارس، في المقابل ماذا فعل سيموني إنزاجي؟

    المدير الفني الإيطالي لم يجر سوى تغييرين فقط طوال الـ90 دقيقة أمام التعاون؛ الأول في الدقيقة 15 بسحب "المصاب" حمد اليامي ونزول متعب الحربي، والثاني في الدقيقة 70 بخروج "المصاب" حسان تمبكتي ونزول علي لاجامي.

    تغييران اضطراريان ولم يتحرك إنزاجي خارجهما، والأدهى من ذلك وقوفه مترددًا على خط المرمى، بعدما استدعى الثنائي لاعب الوسط الفرنسي سايمون بوابري والجناح السعودي عبدالكريم دارسي، أشار إليهما بالرجوع لمقاعد البدلاء.

    تلك الحالة ربما ذكرتنا ببداية فترة الإيطالي مع الهلال، وقتما كان يدافع أمام فرق الوسط والمؤخرة، وكأنه يرتضي بالتعادل، هو كذلك وقف على الخط أمام التعاون، حتى أنه لم يبدُ منفعلًا بل "مصفقًا" للاعبين وسط عجزهم الكبير.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماركوس ليوناردو .. ليس من الإنصاف مهاجمته

    عاد إلينا المهاجم البرازيلي من جديد ماركوس ليوناردو، ليشارك مع الهلال، بعد فترة غياب، على إثر الشكوك حول بقائه في الفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

    اعتماد سيموني إنزاجي على ليوناردو الليلة، يعود في المقام الأول لإصابة الفرنسي كريم بنزيما في العضلة الضامة في المران الأخير قبل مواجهة التعاون.

    لكن "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد" بشأن البرازيلي، فـ"العقم الهجومي" سيد الموقف، لكن ليس من الإنصاف مهاجمته الليلة أو تقديم تقييم حقيقي له، في ظل عجز زملائه في إيصال الكرة له بالأساس سواء من عمق الملعب أو من العرضيات التي كانت تذهب هباءً لعدم دقتها، حتى أنه لم يلمس الكرة سوى 19 مرة فقط طوال 90 دقيقة.

  • نابولي طوق النجاه للهلال

    في وقت قل به عطاء لاعبي الهلال داخل الملعب وكثرت فيه الأخطاء، لا يمكن أن تلوم اللاعب في المقام الأول، فهو نفسه من كان يحمل الفريق قبل جولات قليلة رغم سوء مدربه.

    صحيح أن ضغط المباريات لعب دوره في الحالة المزرية التي ظهر بها نجوم الهلال أمام التعاون، وهنا لا يمكن تبرئة المدرب.

    الآن أصابع الاتهام لا يمكن أن توجه للاعب كما كان يحدث من قبل مع ماركوس ليوناردو وداروين نونيز، فإنزاجي نفسه لم يتدخل لإضافة عناصر جديدة في الفريق، في وقت كان يمكنه به تنشيط الوسط بالدفع بمراد هوساوي أو سايمون بوابري، كذلك الأطراف كان باستطاعته الدفع بعبدالكريم دارسي وسلطان مندش، لكنه قرر الوقوف متفرجًا كالمشجعين في المدرجات.

    وبينما تزعم بعض التقارير أن إدارة الهلال "تجدد" الثقة في الإيطالي، يبقى الأمل لدى المشجعين أن يقرر إنزاجي نفسه المغادرة، وسط التقارير الإيطالي التي تشير إلى اهتمام نابولي بالتعاقد معه!

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

0