أخبار الهلال اليوم | الاستعانة بساديو ماني لتبرئة حسان تمبكتي بعد كلاسيكو الاتحاد .. وتصرف سعود كريري يثير الاستغراب: لم أره يحدث من قبل أبدًا!

اتهم البعض مدافع الهلال حسان تمبكتي باللعب بعنف خلال كلاسيكو الأمس أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تمبكتي برز في كرة مشتركة مع المهاجم المغربي يوسف النصيري؛ محترف الاتحاد، داخل منطقة الجزاء الهلالية، انقسم حولها خبراء التحكيم بين مؤيد لقرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح العميد، ومعارضه له.

في هذا الشأن، دافع الإعلامي الرياضي محمد الشيخ عن مدافع الزعيم، مستعينًا بالسنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر، والمالي محمدو دومبيا؛ لاعب وسط الاتحاد.

وقال الشيخ عبر برنامج "أكشن مع وليد": "التركيز على حالة حسان واعتبارها مشهد للدلالة على تحيز الحكام ووجود أخطاء كثيرة، فانتظروا لساديو ماني أولًا وهو تخصص ضرب الوجه والأكواع والأمور تسير. ولا تنسوا أن دومبيا كان من المفترض ألا يشارك في الكلاسيكو لأنه كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة الاتحاد والفيحاء الأخيرة. لا تقفزوا على حقائق من أجل إثبات أن هناك حقيقة قاطعة في كلاسيكو الهلال والاتحاد".