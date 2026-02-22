أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الاستعانة بساديو ماني لتبرئة حسان تمبكتي بعد كلاسيكو الاتحاد .. وتصرف سعود كريري يثير الاستغراب: لم أره يحدث من قبل أبدًا!
الدفاع عن حسان تمبكتي بعد كلاسيكو الاتحاد
اتهم البعض مدافع الهلال حسان تمبكتي باللعب بعنف خلال كلاسيكو الأمس أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
تمبكتي برز في كرة مشتركة مع المهاجم المغربي يوسف النصيري؛ محترف الاتحاد، داخل منطقة الجزاء الهلالية، انقسم حولها خبراء التحكيم بين مؤيد لقرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح العميد، ومعارضه له.
في هذا الشأن، دافع الإعلامي الرياضي محمد الشيخ عن مدافع الزعيم، مستعينًا بالسنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر، والمالي محمدو دومبيا؛ لاعب وسط الاتحاد.
وقال الشيخ عبر برنامج "أكشن مع وليد": "التركيز على حالة حسان واعتبارها مشهد للدلالة على تحيز الحكام ووجود أخطاء كثيرة، فانتظروا لساديو ماني أولًا وهو تخصص ضرب الوجه والأكواع والأمور تسير. ولا تنسوا أن دومبيا كان من المفترض ألا يشارك في الكلاسيكو لأنه كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة الاتحاد والفيحاء الأخيرة. لا تقفزوا على حقائق من أجل إثبات أن هناك حقيقة قاطعة في كلاسيكو الهلال والاتحاد".
استياء من تصرف سعود كريري
أعرب الناقد الرياضي حواس العايد عن استيائه من تصرف سعود كريري؛ مدير الكرة في الهلال، أثناء كلاسيكو الزعيم بالأمس أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
كريري قام بالوقوف بجوار حكم الكلاسيكو أثناء مراجعة حالة طرد مدافع الاتحاد حسن كادش في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وعلق حواس العايد على اللقطة قائلًا: "ماذا يفعل كريري وإداريو الهلال؟ هل يراجعون الحالة مع الحكم؟، سعود كريري بجوار الحكم والآخرين قريبين منه، لأول مرة أرى هذا التصرف في دورينا".
في الإطار نفسه، طالب الناقد سالم الأحمدي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين ضرورة إنشاء حاجز حول شاشة تقنية الفيديو تحسبًا لمثل هذه المواقف، مع فرض عقوبات على أي شخص يتجاوز الحاجز".
تحليلات كلاسيكو الهلال والاتحاد
من قلب المملكة أرينا، خسر الهلال نقطتين والصدارة، بتعادله مع حامل اللقب، الاتحاد، بنتيجة (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وتقدم مالكوم أوليفيرا مبكرًا بهدف الهلال في الدقيقة الخامسة، بينما اقتنص حسام عوار هدف التعادل للاتحاد، في الدقيقة 53.
تعادل بطعم الخسارة، أمام عشرة لاعبين من الاتحاد، بعد الطرد المبكر الذي ناله المدافع حسن كادش في الدقيقة التاسعة.
ربما عليك أن تغلق حسابك في الساعات المُقبلة يا كريم بنزيما، أيها النجم الفرنسي الذي قاد الهلال لتعثر أفقده الصدارة أمام الاتحاد، بالتعادل (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.
مؤتمرات إنزاجي وكونسيساو
خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من كلاسيكو المملكة أرينا، بتعثر أفقده الصدارة، في ليلة التعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
سيناريو حزين أعقبه تصرف مثير للجدل، من قِبل لاعبي الهلال، ربما أثار استياء جماهير الزعيم، التي خرجت لتوها حزينة من فقدان الصدارة، فيما قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الخروح للرد على هذا الأمر.
يؤمن الإعلامي عبد الله فلاته، أن الاتحاد كان يستحق الفوز على نظيره الهلال، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، في الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
ومن جانبه قال سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي للمباراة:"بالنسبة للبطاقة الحمراء فأنا أحترم قرار الحكم، ولكن اللقطة تبدو تقديرية بنسب 50% إلى 50% وليست محسومة بشكل كبير".
محمد نور يقلل من بنزيما .. و"بخور" أكشن مع وليد
لأن الأعين كانت تراقبه هو بالتحديد بعيدًا عن إثارة كلاسيكو الهلال والاتحاد، سقط المهاجم الفرنسي ضحية بعد تعادل الفريقين، بالأمس ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
قام الإعلامي السعودي محمد الشيخ، بمهاجمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بسبب الطريقة التي لعب بها الهلال مساء السبت، في مواجهته مع نظيره الاتحاد.