تجاهلوا الجماهير .. إنزاجي يرد على لقطة لاعبي الهلال "المثيرة للجدل" بعد تعادل الاتحاد!

خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من كلاسيكو المملكة أرينا، بتعثر أفقده الصدارة، في ليلة التعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعادل بطعم الخسارة، نتيجة طرد مبكر أجبر الاتحاد على لعب 81 دقيقة، بخلاف الوقت بدل الضائع، بعشرة لاعبين، ورغم ذلك، إلا أن الهلال لم يتمكن من الخروج بالنقاط الثلاث.

نقطة وحيدة كانت بمثابة "الهدية" التي تقبلها النصر، برباعيته في مرمى الحزم، ليستعيد صدارة دوري روشن، بعد عشر جولات من صدارة الهلال، بوصول رفاق رونالدو إلى النقطة 55، فيما جاء الزعيم في الوصافة بـ54 نقطة، بينما حلّ الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.

سيناريو حزين أعقبه تصرف مثير للجدل، من قِبل لاعبي الهلال، ربما أثار استياء جماهير الزعيم، التي خرجت لتوها حزينة من فقدان الصدارة، فيما قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الخروح للرد على هذا الأمر.