فيديو | بخور في "أكشن مع وليد" احتفالًا بصدارة النصر .. والشيخ: إنزاجي مدرب جبان ويلعب بلا أفكار!

قام الإعلامي السعودي محمد الشيخ، بمهاجمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بسبب الطريقة التي لعب بها الهلال مساء السبت، في مواجهته مع نظيره الاتحاد.

الهلال دخل هذه المبارا طمحًا في تخطي هذا الاختبار الصعب، من أجل الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي والنصر.

ولكن القمة المثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما جعل سهام الانتقادات تتجه نحو إنزاجي، بعدما فشل في إسقاط خصمه وهو يلعب "ناقص العدد".