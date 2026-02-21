Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | بخور في "أكشن مع وليد" احتفالًا بصدارة النصر .. والشيخ: إنزاجي مدرب جبان ويلعب بلا أفكار!

هجوم عنيف على المدرب الإيطالي بعد فقدان الصدارة

قام الإعلامي السعودي محمد الشيخ، بمهاجمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بسبب الطريقة التي لعب بها الهلال مساء السبت، في مواجهته مع نظيره الاتحاد.

الهلال دخل هذه المبارا طمحًا في تخطي هذا الاختبار الصعب، من أجل الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي والنصر.

ولكن القمة المثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما جعل سهام الانتقادات تتجه نحو إنزاجي، بعدما فشل في إسقاط خصمه وهو يلعب "ناقص العدد".

  • ماذا حدث؟

    الاتحاد، بعشرة لاعبين، أجبر الهلال على التعادل، بعد طرد حسن كادش في الدقيقة التاسعة، حيث كان الزعيم متقدمًا حينها بهدف مالكوم أوليفيرا بالدقيقة الخامسة، فيما رد حسام عوار بهدف التعادل للعميد، في الدقيقة 53.

    تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الشيخ : إنزاجي مدرب جبان

    الإعلامي الرياضي قال في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد":"الصدارة طارت ليس بسبب التعادل مع الهلال، ولكن لأن الفريق تعرض لسلسلة 4 تعادلات في الفترة الأخيرة، لم يستطع إنزاجي أن يفوز في مباراة واحدة منها، تعادل مع الرياض والقادسية والأهلي وصولًا بمباراة اليوم".

    وأضاف:"المسؤولية مشتركة بين الجميع، نعم إنزاجي واللاعبين نجحوا في انتزاع الصدارة بفارق 7 نقاط، ولكن المدرب فشل في الحفاظ عليها، اليوم ليس هو موعد فقدان الصدارة، ولكن إنه فقط وقت الإعلان عن هذا الأمر".

    وتابع:"الهلال فقد الصدارة لعدة أسباب، أهمها أن الفريق لا يلعب بأي فكرة هجومية، لا من الأطراف ولا العمق، الهلال كان بطيئًا جدًا، نعم هذا الطبيعي مع إنزاجي، ولكن اليوم شعرنا أن الجميع لم يستطع أن يحمل قدمه".

    وأوضح:"الاتحاد تراجع ولعب بتكتل دفاعي كبير، الهلال سيطر على الاستحواذ ولكن بشكل عقيم للغاية، تناقل للكرة بصورة واضحة ومكشوفة، وهذا ما يريده أي منافس، إنزاجي مدرب جبان خاصة في التغييرات، إدخال سايمون وحمد كان يجب أن يتم مبكرًا".

  • هاني الدواد يشعل البخور

    ومن جانبه قام الإعلامي هاني الداود بنفس البرنامج، بإشعال البخور في الاستوديو احتفالًا بصدارة النصر لدوري روشن السعودي.

    وقال الداود:"الصدارة لم تأت فجأة، نحن توقعنا احتلال المركز الأول، سنبخر الصدارة لـ10 جولات، مبروك لجماهير الفريق".

    وأضاف:"النصر عرف الموعد المناسب لعودته إلى الصدارة وهو يوم التأسيس، لا يستحقها سوى من يضع شعار الجزيرة العربية على صدره، الفريق عاد في أفضل وقت".

    وأوضح:"الفريق قدم مباراة رائعة أمام الحزم، ومن لعب بشكل أفضل كان الاتحاد، نجح في التعادل رغم النقص العددي، ومن يقلل منه هذا هو مصيره، سنسمع الآن المزيد من الحديث عن الجدولة وتلك الأمور".

    وأنهى حديثه:"لو حصل النصر على نفس الدعم الذي تلقاه إنزاجي، لشاهدنا الفريق حسم الدوري بشكل نهائي الآن، ولكنه استمر ونافس على الصدارة رغم الظروف الصعبة، ووصل لها في هذا اليوم العظيم".

    ومن جانبه، مزح وليد الفراج عن قصة الجدولة وقال بعدها:"بيني وبينك، بدأنا نشعر بالملل، الهلال والاتحاد على الصدارة دائمًا، التغيير حلو".

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    وحقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، مسيرة متميزة خالية من الهزائم، على مدار الموسم الرياضي 2025-2026، رغم تذبذب المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 6 تعادلات في 22 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

  • Al-Nassr vs Al Hazem Saudi Pro LeagueGetty Images

    مشوار النصر في موسم 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الأول" في جدول الترتيب، برصيد 55 نقطة من 22 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب المركز الثاني.

    أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

0