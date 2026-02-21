Goal.com
اغلق حسابك يا بنزيما: سر الهاتريك المنحوس وتحالف وهمي "نصراوي اتحادي" يهدد حلمه مع الهلال!

نقطة مضيئة في صحيفة مظلمة لبنزيما داخل الكلاسيكو..

ربما عليك أن تغلق حسابك في الساعات المُقبلة يا كريم بنزيما، أيها النجم الفرنسي الذي قاد الهلال لتعثر أفقده الصدارة أمام الاتحاد، بالتعادل (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الاتحاد، بعشرة لاعبين، أجبر الهلال على التعادل، بعد طرد حسن كادش في الدقيقة التاسعة، حيث كان الزعيم متقدمًا حينها بهدف مالكوم أوليفيرا بالدقيقة الخامسة، فيما رد حسام عوار بهدف التعادل للعميد، في الدقيقة 53.

تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.

ماذا فعل كريم بنزيما أمام الاتحاد؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    الهاتريك المنحوس .. على درب نجم الأهلي السابق!

    أن تستهل مشوارك بتسجيل "هاتريك"، فهذا مؤشر ولا أروع، تؤكد به أنك قائم بكل قوة لتثبت نفسك في قلعة الزعيم، ولكن أين كريم بنزيما بعد ذلك؟

    بنزيما لا يسجل أمام الاتفاق والاتحاد، رغم مشاركته في الـ90 دقيقة، ليؤكد نظرية "الهاتريك" المنحوس، الذي جعله يسير على درب نجم سابق في الأهلي.

    ما قصة الهاتريك المنحوس؟ هو نفس الثلاثية التي استهل بها بنزيما مشواره مع الاتحاد، هذا الموسم "2025-2026"، في شباك الأخدود، بالجولة الأولى، ثم غياب عن التسجيل في 7 مباريات، منها ثلاث لم يشارك بها من الأساس، قبل أن يعود للتسجيل أمام الرياض، في الجولة التاسعة.

    لعل هذا يذكرنا بما حدث مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عندما انتقل للأهلي في صيف 2023، وسجل هاتريك في مباراته الأولى ضد الحزم، وبعد ذلك، غياب تام عن التسجيل حتى الجولة العشرين.

  • السر في شارة القيادة .. ماذا يحدث لبنزيما؟

    بالطبع الشارة وحدها ليست السبب، ولكنها كرمز درامي يعبر عن الأحداث، تعد مؤشرًا لوضع كريم بنزيما في الهلال، والذي يختلف جملة وتفصيلًا عن نظيره في الاتحاد.

    كريم بنزيما مع الاتحاد، كان قائدًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعيدًا عن أزمات الموسم الأول، ولكن لننظر إلى موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، في 2024-2025، فعندما تم تلبية طلباته بتدعيمات العميد، شاهدنا قائدًا حقيقيًا للمشروع الاتحادي فوق أرض الميدان، تتمحور حوله خطورة الاتحاد، فتجده يسجل ويمنح المساحات لموسى ديابي وستيفن بيرجفاين وحسام عوار.

    انتقل بنزيما إلى الهلال، فوجد نفسه أمام "ترسانة" من النجوم، وأدرك أنه ليس محور الأحداث، بل لبنة في بناء فريق يمتاز بوفرة كبيرة في مسجلي الأهداف، فليس بالضرورة أن تصل الكرة إليه، أو يكون بناء الهجمة من نقطته.

    ورغم أن الحديث المبكر قد يكون ظلمًا لمسيرة كريم بنزيما مع الهلال، ولكن هنا يأتي السؤال "هل تُعد طبيعة الاتحاد أفضل من الهلال بالنسبة إلى الفرنسي؟".

  • لا تفرحوا كثيرًا يا جماهير الاتحاد .. هناك "بري أسيست"

    مع كامل التقدير للجماهير الاتحادية، ولكن ربما عليها ألا تشمت كثيرًا في كريم بنزيما، رغم أنه بالفعل لم يتمكن من التسجيل، إلا أنه - على الأقل - ساهم في الهدف الذي تقدم به الهلال.

    في بداية اتسمت بارتباك في دفاع الاتحاد، أرسل كريم بنزيما كرة بينية ضربت الخطوط الخلفية، لتصل إلى سالم الدوسري الذي مررها بدوره إلى مالكوم ليضعها في الشباك.

    ولكن، هذا لا يمنع بأن النجم الفرنسي الذي قوبل بصافرات استهجان كبيرة من قِبل جماهير الاتحاد عند إعلان اسمه عبر الإذاعة الداخلية، اكتفى بإرسال كرة وحيدة لما بين الخشبات الثلاث، فيما تم اعتراض تسديدتين أخريتين، كما سقط في مصيدة التسلل، وهذا كان مجمل خطورته على مرمى الحارس بريدراج رايكوفيتش.

    احذر يا بنزيما من "تحالف النصر والاتحاد"

    سيناريو خيالي بالطبع، ولكن صدق أو لا تصدق، أن تترك الاتحاد وتنتقل إلى الهلال، فيتراجع في الصدارة لصالح النصر.

    ورغم أن هنا يكمن جوهر متعة دوري روشن، الذي يصعب معه حسم المتوج باللقب هذا الموسم، ولكن هذا لا يمنع بأن بنزيما جازف مجازفة كبيرة للغاية، حينما قرر التخلي عن المشروع الاتحادي الذي كان لبنته الأساسية، ليذهب إلى الهلال، ويجده مهددًا في سباق لقب الدوري.

    بنزيما الذي ربطته التقارير بسر غضب كريستيانو رونالدو الكبير، بعد انتقاله إلى الهلال، وسط معاناة النصر من عدم إبرام صفقاته المطلوبة في ميركاتو يناير، ربما يكون الآن مصدر سعادة إلى "الدون"، الذي يعيش الآن نشوة الصدارة.

    تحالف وهمي "نصراوي واتحادي"، ضد آمال بنزيما، مع الهلال الذي يظل مرشحًا بارزًا على الألقاب، ولكن الخوف من تكرار سيناريو إنزاجي مع الإنتر في نهاية المطاف.

