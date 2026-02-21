اغلق حسابك يا بنزيما: سر الهاتريك المنحوس وتحالف وهمي "نصراوي اتحادي" يهدد حلمه مع الهلال!

ربما عليك أن تغلق حسابك في الساعات المُقبلة يا كريم بنزيما، أيها النجم الفرنسي الذي قاد الهلال لتعثر أفقده الصدارة أمام الاتحاد، بالتعادل (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الاتحاد، بعشرة لاعبين، أجبر الهلال على التعادل، بعد طرد حسن كادش في الدقيقة التاسعة، حيث كان الزعيم متقدمًا حينها بهدف مالكوم أوليفيرا بالدقيقة الخامسة، فيما رد حسام عوار بهدف التعادل للعميد، في الدقيقة 53.

تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.