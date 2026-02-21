فيديو | كونسيساو يسخر من صحفي بعد التعادل مع الهلال .. وفلاته : أخطاء التحكيم ثابتة أمام نفس الفريق والاتحاد استحق ركلة جزاء!

الإعلامي السعودي عبد الله فلاته قال خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد":"أنا حزين، الاتحاد يستحق الفوز، الفريق كان يمكنه الانتصار اليوم، لهذا السبب لا نهزم الهلال أبدًا، لا توجد لدي مشكلة مع الطرد، ولكن يجب الرجوع إلى لقطة يوسف النصيري مع تمبكتي".

وأضاف:"تقنية الفيديو حضرت بشكل عادي في لقطة الطرد، وهنا لم نشاهد هذه الخاصية أبدًا، هل هذا معقول؟ هذه مشكلتنا الأبدية التي تتكرر طول الوقت".

وتابع:"ركلة جزاء واضحة جدًا، الاتحاد كان يمكنه حسم المباراة بـ9 لاعبين وهو منقوص، دعونا نشاهد لقطة الطرد، تمبكتي وكوليبالي استحقا البطاقة الحمراء في مباراة الدور الأول ولم يحدث لهما أي شيء".

وأوضح:"نفس الأخطاء تتكرر بشكل دائم في مباريات الاتحاد والهلال، مواجهة اليوم أظهرت شجاعة سيرجيو كونسيساو، لديه انضباط تكتيكي رائع وشخصية، عكس مدرب الهلال الجبان، لو استمر على هذا المنوال سنجد فريقه خلف الأهلي والنصر".