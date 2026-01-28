أخبار الهلال اليوم | وكيل لاعب باير ليفركوزن يكشف سر رفض العرض الأزرق .. وتحذيرات طبية تهدد صفقة المهاجم

كشف إريك ديبولو؛ وكيل أعمال كريستيان كوفاني؛ مهاجم باير ليفركوزن، حقيقة رغبة الهلال في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكيل كوفاني أكد أنه تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من النادي السعودي، لكنه قوبل بالرفض من قبل النادي الألماني بحسب تصريحاته لصحيفة "الرياضية".

وأوضح الوكيل أن رفض ليفركوزن للعرض يأتي لأسباب مالية، إذ لم يشعروا بالرضا تجاه المقابل المعروض من قبل الهلال.

إريك ديبولو أضاف: "قد لا يكون هناك أي عائق بالنسبة للاعب وكذلك النادي لإتمام الصفقة، ولكن أن يكون العرض مُرضيًا للنادي، وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.. مشروع نادي الهلال جيد جدًّا للاعب، وإن لم يحدث في الوقت الجاري ربما يحدث في الصيف المقبل، وفي التوقيت نفسه اللاعب لديه اهتمام من أندية كبيرة في أوروبا".