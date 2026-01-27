Goal.com
Simone Inzaghi Al Hilal
أحمد فرهود

اسم مفاجئ من دوري روشن.. الهلال يحسم صفقة "المهاجم الأجنبي" الجديد

تطورات مثيرة عن ميركاتو نادي الهلال..

بعد ارتباط الكثير من الأسماء بعملاق الرياض الهلال؛ يبدو أن مجلس الإدارة حسم بشكلٍ نهائي، صفقة المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يُعاني على مستوى مركز "قلب الهجوم"؛ وذلك في ظل عدم الاقتناع بالمستويات التي يقدّمها الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

  Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro League

    الهلال يحسم التعاقد مع جوشوا كينج

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي هاني آل عزيز، مقدم برنامج "سبورت سنتر"، حسم مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

    آل عزيز نقل عن مصادر البرنامج الرياضي الشهير، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهلال توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الخليج؛ من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينج، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

  • موعد ظهور جوشوا كينج مع نادي الهلال

    واستكمالًا للخبر سالف الذكر.. ذكرت مصادر برنامج "سبورت سنتر"، موعد ظهور المهاجم النرويجي جوشوا كينج مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إتمام الاتفاق مع إدارة نادي الخليج، للتعاقد معه.

    المصادر كشفت عن أن كينج، البالغ من العمر 34 سنة؛ سيقود هجوم الزعيم الهلالي، في المباراة القادمة مباشرة.

    ويحل الهلال ضيفًا على القادسية، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  FBL-EUR-NATIONS-NOR-SVN

    مسيرة جوشوا كينج مع عالم الساحرة المستديرة

    النرويجي جوشوا كينج الذي يجيد في مركز قلب الهجوم، إلى جانب الجناحين الأيمن والأيسر؛ بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي فاليرينجا، قبل الانتقال إلى الفئات السنية للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    ومن الفئات السنية لمانشستر يونايتد، خرج كينج على سبيل الإعارة إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني؛ قبل أن يتم بيعه نهائيًا إلى بلاكبيرن الإنجليزي، صيف 2012.

    وتنقل المهاجم النرويجي من بلاكبيرن، إلى بورنموث ثم إيفرتون ثم واتفورد في إنجلترا؛ وصولًا إلى فنربخشه التركي، وتولوز الفرنسي.

    وبصيف عام 2025.. تعاقد نادي الخليج مع كينج، في صفقة مجانية؛ وبعقدٍ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2027.

    ويقدّم جوشوا كينج مستويات مبهرة مع الخليج، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وعلى المستوى الدولي.. مثّل كينج المنتخب النرويجي الأول في 62 مباراة، آخرها كان في يونيو من عام 2022؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 9 آخرين.

  Al Riyadh v Al Hilal: Saudi Pro League

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 3 تعادلات، في 17 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 31.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 74.

    * أهداف مستقبلة: 28.

