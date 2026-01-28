التأهب يسيطر على صراع جديد بين النصر والهلال.. الزعيم يلجأ للقانون "على طريقة كنو" بشأن عبدالله الحمدان!

تتجه أنظار الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية إلى مواجهة من نوع خاص بين عملاقي العاصمة، الهلال والنصر، لكنها هذه المرة لا تُلعب على أرضية الملعب ولا تُحسم بالأهداف، بل قد تُفصل فيها اللوائح والقوانين داخل أروقة اللجان القانونية.

ففي ظل اشتعال المنافسة بين الناديين على جميع الأصعدة، كشفت تقارير إعلامية عن تحركات إدارية وقانونية نشطة داخل نادي الهلال، تهدف إلى متابعة ورصد أي خطوات قد يتخذها نادي النصر في سوق الانتقالات، وبالتحديد ما يتعلق بمستقبل المهاجم عبد الله الحمدان.

وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية من الموسم، حيث تسعى إدارة الهلال إلى حماية مصالح النادي وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة التي تحكم عقود وانتقالات اللاعبين، في ظل تزايد الحديث عن وجود اهتمام نصراوي بالحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب ما تردد في الكواليس، فإن الإدارة الهلالية تتابع من كثب كل ما يُثار حول احتمالية دخول النصر في مفاوضات مع الحمدان، معتبرة أن هذا الملف لا يحتمل أي تهاون، خاصة في ظل التجارب السابقة التي تركت آثارًا قانونية ورياضية كبيرة على النادي.