"أخطاء مؤثرة ساعدت الهلال على الهروب بالصدارة".. الاعتراف بتعرض النصر والرياض لـ"الظلم" في الديربي

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن مصادر بدائرة التحكيم السعودية؛ وقوع أخطاء مؤثرة في مباريات نادي الهلال الأخيرة، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

هذه الأخطاء حسب ما ذكره العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلًا عن المصادر سالفة الذكر؛ كانت في مباراتي ديربي العاصمة، ضد النصر والرياض.

الهلال قلب تأخره (0-1) ضد النصر؛ ليفوز بثلاثية في النهاية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأمام الرياض.. سقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي (1-1)؛ وذلك ضن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الحالي.