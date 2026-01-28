فيديو | "كل شيء قابل للنقاش" .. الخليج يرد على أنباء انتقال جوشوا كينج للهلال وتحذير من "جهاز القلب" يهدد الصفقة

البحث مستمر، الهلال مصمم على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووضع العديد من الأهداف على رأسها جوشوا كينج لاعب الخليج.

فريق المدرب سيموني إنزاجي يعاني كثيرًا خلال هذا الموسم بمركز المهاجم الصريح، بسبب المستوى المتخبط للأوروجوياني داروين نونيز، وعدم ظهور البرازيلي ماركوس ليوناردو بالشكل المطلوب.

جوشوا كينج الذي يعيش فترة مميزة مع الخليج في دوري روشن السعودي، ظهر كخيار محتمل لحل الأزمة الهجومية بالهلال، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي للخروج من أجل الرد.