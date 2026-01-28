Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "كل شيء قابل للنقاش" .. الخليج يرد على أنباء انتقال جوشوا كينج للهلال وتحذير من "جهاز القلب" يهدد الصفقة

هل ينهار انضمام المهاجم النرويجي للهلال بسبب مشكلة صحية؟

البحث مستمر، الهلال مصمم على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووضع العديد من الأهداف على رأسها جوشوا كينج لاعب الخليج.

فريق المدرب سيموني إنزاجي يعاني كثيرًا خلال هذا الموسم بمركز المهاجم الصريح، بسبب المستوى المتخبط للأوروجوياني داروين نونيز، وعدم ظهور البرازيلي ماركوس ليوناردو بالشكل المطلوب.

جوشوا كينج الذي يعيش فترة مميزة مع الخليج في دوري روشن السعودي، ظهر كخيار محتمل لحل الأزمة الهجومية بالهلال، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي للخروج من أجل الرد.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-SVNAFP

    ما هي القصة؟

    أعلن الإعلامي الرياضي هاني آل عزيز، مقدم برنامج "سبورت سنتر"، حسم مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال هذا الأسبوع.

    آل عزيز نقل عن مصادر البرنامج الرياضي الشهير، مساء أمس، الثلاثاء، أن الهلال توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الخليج؛ من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينج، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    واستكمالًا للخبر سالف الذكر.. ذكرت مصادر برنامج "سبورت سنتر"، موعد ظهور المهاجم النرويجي جوشوا كينج مع فريق الهلال؛ وذلك بعد إتمام الاتفاق مع إدارة نادي الخليج، للتعاقد معه.

    المصادر كشفت عن أن كينج، البالغ من العمر 34 سنة؛ سيقود هجوم الزعيم الهلالي، في المباراة القادمة مباشرة أمام القادسية، بالجولة 19 من دوري روشن.

    • إعلان

  • رد مبشر من إدارة الخليج

    الإعلامي عبد الرحمن العامر، خرج قائلًا عبر برنامج "دورينا غير":"تواصلنا مع إدارة نادي الخليج بخصوص صفقة انتقال جوشوا كينج للهلال، وإمكانية رحيل اللاعب قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي".

    وأضاف:"الرد كان "إن كل شيء قابل للنقاش وكل الاحتمالات مطروحة على الطاولة"، ولكن لم يتم التقدم بعرض رسمي لضمه حتى الآن، وهناك قابلية للتخلي عنه في حالة الحصول على مقابل مالي مناسب".

    وفي سياق متصل قال الصحفي عبد الرحمن الجماز في مفاجأة مدوية عبر حسابه على منصة "إكس":"مهاجم الخليج جوشوا كينج يحمل جهاز مركب في القلب، والهلال يعتبر التعاقد معه مغامرة".

    ويأتي حديث الجماز رغم عدم وجود أي تقارير رسمية تؤكد معاناة المهاجم النرويجي من مشاكل في القلب، أو تركيب هذا النوع من الأجهزة الدقيقة بجسده.

  • مسيرة جوشوا كينج مع كرة القدم

    النرويجي جوشوا كينج الذي يجيد في مركز قلب الهجوم، إلى جانب الجناحين الأيمن والأيسر؛ بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي فاليرينجا، قبل الانتقال إلى الفئات السنية للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    ومن الفئات السنية لمانشستر يونايتد، خرج كينج على سبيل الإعارة إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني؛ قبل أن يتم بيعه نهائيًا إلى بلاكبيرن الإنجليزي، صيف 2012.

    وتنقل المهاجم النرويجي من بلاكبيرن، إلى بورنموث ثم إيفرتون ثم واتفورد في إنجلترا؛ وصولًا إلى فنربخشه التركي، وتولوز الفرنسي.

    وبصيف عام 2025.. تعاقد نادي الخليج مع كينج، في صفقة مجانية؛ وبعقدٍ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2027.

    ويقدّم جوشوا كينج مستويات مبهرة مع الخليج، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 17 مباراة في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وعلى المستوى الدولي.. مثّل كينج المنتخب النرويجي الأول في 62 مباراة، آخرها كان في يونيو من عام 2022؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 9 آخرين.

  • Al Riyadh v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 3 تعادلات، في 17 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 31.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 74.

    * أهداف مستقبلة: 28.

