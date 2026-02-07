Goal.com
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار النصر اليوم | رونالدو "الغامض" يخطط لظهور آسيوي وشكوى هلالية تهدد انتصار الكلاسيكو!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 7 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق السابع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • غموض حول خطوة رونالدو القادمة

    قال موقع "ذا أثلتيك" إن كريستيانو رونالدو يطالب بتطبيق المساواة بين أندية دوري روشن السعودي، على خلفية الأزمة الأخيرة بسبب صفقات الهلال.

    وأوضح أن غضب رونالدو لا يتعلق فقط بانتقال كريم بنزيما إلى صفوف الزعيم، مؤكدًا أن اللاعب يشعر بأن ناديه لا يحصل على الدعم الكافي من الناحية المالية.

    وقال مصدر نصراوي لـ"ذا أثلتيك":"من الصعب توقع ما سيقوم به رونالدو ومن غير الواضح حتى الآن خطوته القادمة".

  • رونالدو يريد المشاركة أمام أركاداج

    قال سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية سابقًا بنادي النصر السعودي، إن هناك رغبة لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المشاركة بمباراة الفريق أمام أركاداج في دوري أبطال آسيا "2".

    رونالدو غاب عن مباراتي الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي، بسبب اعتراضه على سياسة الانتقالات بناديه، وعدم تدعيم الفريق مثلما حدث مع منافسه الهلال الذي أشعل الميركاتو بالتعاقد مع كريم بنزيما.

    السبيعي قال عبر حسابه على منصة "إكس:"رونالدو لديه رغبة للمشاركة في المباراة الآسيوية القادمة وسيحسم الأمر قريبًا".

    وفي سياق متصل، أشار إلى أن جورج جيسوس مدرب النصر سيكون حاضرًا في المؤتمر الصحفي للمباراة.

  • وليد الفراج يهاجم رونالدو

    فيديو | "هل ننزل على ركبنا أمامه؟".. وليد الفراج ينفعل بعد اتهام رابطة دوري روشن بـ"التهور" مع رونالدو!

    يستمر الحديث في مختلف وسائل الإعلام السعودية، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته الحالية بالامتناع عن المشاركة مع النصر في المباريات بسبب ميركاتو الشتاء.

    النصر فاز في غياب رونالدو بهدفين نظيفين على الاتحاد، أمس، الجمعة، ليستمر في ملاحقة الزعيم على صدارة الدوري، وبعد المباراة عاد الحديث عن رونالدو من جديدـ عبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.

    الناقد الرياضي هاني الداود قال خلال مشاركته في البرنامج:"بيان الرابطة عن رونالدو كان متهورًا، تخيل أن كريستيانو يخرج للرد على الأمر من خلال تغريدة على حسابه".

    وأضاف:"الرابطة استهدفت رونالدو، ولم تتعرض إلى كريم بنزيما وما حدث معه في الاتحاد".

    ومن جانبه رد عليه الفراج قائلًا:"عفوًا أستاذ هاني، مع احترامي وتقديري لك، ما هو المطلوب؟ هل تريدنا أن ننزل على ركبنا أمام رونالدو؟ بلدنا كبير ونحن كبار وغير مسموح لأحد بالتجاوز، الرابطة هي ممثل اللعبة في البلاد".

    وفي سياق آخر، وجه هاني الداود سؤالًا إلى وليد الفراج، عن تغريدة فابينيو لاعب الاتحاد عقب خسارة فريقه أمام النصر.

    وقال الدواد للفراج:"ماذا فهمت من تغريدة فابينيو؟ إنه يقصد قضية بنزيما وعن انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي".

    مع الوضع في الاعتبار أن فابينيو لم يغرد على منصة "إكس" منذ فترة، مما يشير إلى احتمالية أنه كان يقصد ما قاله دانيلو لاعب الاتحاد بأن "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا" عقب الخسارة من النصر.

    وجاء الرد على هذا الاعتقاد، بأن اللاعب كان يهاجم الأداء التحكيمي في كلاسيكو الاتحاد والنصر، بسبب بعض الحالات الجدلية في المباراة، أبرزها تجاهل الحكم السلوفيني لاحتساب ركلتي جزاء لصالح العميد، ومنح ركلة للنصر منحته التقدم في وقت متأخر من اللقاء.

  • تلميحات خطيرة بسبب الجدل التحكيمي

    "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا"!.. تلميحات خطيرة من نجم الاتحاد بعد فوز النصر والعميد يصعد

    فتح سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو تافاريس والبرتغالي دانيلو بيريرا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، النار على التحكيم؛ بعد الخسارة أمام عملاق الرياض النصر بثنائية نظيفة.

    كونسيساو قال: "شاهدتم ما حدث اليوم؛ هي حقائق تحكيمية حصلت في الكلاسيكو بالفعل.. لا أحد يستطيع إنكارها".

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "الاتحاد جاء من فترة صعبة؛ لكن مستواه كان مُتقارب مع النصر، قبل أن تُغيّر القرارات التحكيمية من شكل الكلاسيكو".

    أما البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ فقد أشعل جدلًا واسعًا للغاية، برسالته المثيرة التي نشرها عبر خاصية القصص في حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

    بيريرا كتب في رسالته؛ بعد كلاسيكو المملكة الكبير ضد النصر: "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا.. هذا غير ممكن"، في مزاعم بشأن حصول العالمي على مساعدات تحكيمية، ضد الاتحاد.

  • بيان رسمي من الاتحاد بشأن حالات الكلاسيكو

    أصدر نادي الاتحاد نفسه بيانًا قويًا؛ يندد فيه بما اعتبر "ظلم واضح" ضد الفريق الأول لكرة القدم، خلال كلاسيكو المملكة أمام النصر.

    العميد الاتحادي اعتبر أن الفريق كان يستحق "ركلتي جزاء"؛ إحداهما واضحة للغاية، كما أظهرت المراجعات عبر تقنية الفيديو "فار".

    وأعرب الاتحاد عن دهشته، من عدم الأخذ بلقطات "فار" الواضحة؛ ما يُثير الجدل حول الاستخدام الأمثل لتقنية الفيديو، في الملاعب السعودية.

    وطالب الاتحاد في نهاية بيانه، الجهات المختصة بالتدخل فورًا، ومراجعة الحالات التي تعرض فيها العميد للظلم ضد النصر؛ وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، وضمان عدالة المنافسة.

  • حقيقة فسخ فوكس سبورت عقدها مع الدوري السعودي

    حقيقة الانسحاب الملياري.. هل فسخت فوكس سبورتس عقدها مع الدوري السعودي بسبب رونالدو؟

    شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية والمحلية بعد تداول أنباء تفيد بانسحاب شبكة فوكس سبورتس الأمريكية من تغطية مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل مفاجئ، وزعمت تلك الأنباء أن هذا القرار جاء كرد فعل مباشر على الأزمة التي تحيط بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للرابطة قدرت بنحو مليارين وأربعمائة مليون دولار، وهو الرقم الذي أثار فزع المتابعين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

    وبينما انتشرت هذه الشائعات بسرعة البرق مستغلة حالة الاحتقان الجماهيري الحالية، كشفت الحقائق الدامغة والوثائق الرسمية عن مشهد مختلف تمامًا يخلط بين الأكاذيب المتعلقة بالعقود التلفزيونية وبين الواقع المرير للأزمة الفنية والإدارية التي يعيشها قائد النصر في الوقت الراهن.

    بالنظر إلى الوقائع الرسمية والاتفاقيات المبرمة يتضح أن الحديث عن انسحاب الشبكة الأمريكية العملاقة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، فالشبكة ترتبط بعقد رسمي طويل الأمد تم توقيعه في شهر سبتمبر من عام 2025 يمنحها حقوق بث الدوري في منطقة الأمريكتين لمدة ستة مواسم كاملة، ولا توجد في بنود هذا التعاقد أي ثغرات تسمح بالانسحاب المفاجئ بناء على أحداث فردية أو أزمات لاعبين، كما أن العلاقات التجارية بين الطرفين تشهد تطورًا ملحوظًا حيث أعلنت الشبكة نفسها قبل يومين فقط عن توسيع نطاق تغطيتها لبطولات الجولف المدعومة من المملكة مما يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية وينفي مزاعم التوتر أو الانسحاب، أما الرقم الفلكي المتداول حول الخسائر فهو مجرد مبالغات من حسابات جماهيرية تهدف إلى إثارة الرأي العام دون أي سند حقيقي.

  • الهلال يشكو الحمدان

    الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

    في ليلة شهدت فوزًا نصراويًا مثيرًا، يبدو أن الاتحاد قرر أن تكون للمواجهة فصل جديد، بعد صافرة النهاية، باحتجاج رسمي ضد العالمي.

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الاتحاد، تقدمت باحتجاج رسمي ضد نظامية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في مباراة الفريقين، مساء أمس الجمعة.

    وكان النصر قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع عبد الله الحمدان، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر، إلا أن صفقة اللاعب صاحبتها الكثير من الجدل، بعد ورود أنباء حول مطالبته للهلال بفسخ عقده، والذي كان يُفترض أن ينتهي بعد غلق الفترة الشتوية بأيام، قبل رحيله إلى العالمي، فضلًا عن تقدم الهلال بمذكرة تؤكد أن اللاعب فسخ عقده من طرف واحد.

    وسجل الحمدان، الذي تقرر ارتداؤه للقميص رقم "9"، مشاركته الأولى مع النصر، في الدقيقة 90 من عمر مباراة الاتحاد، حيث دخل المواجهة بديلًا للفرنسي كينجسلي كومان.

  • حالة من الجدل التحكيمي

    عين على الحكم | "تقنية الفيديو عرضت اللقطة بجودة سيئة"!.. ركلة جزائية غير محتسبة ضد النصر تثير دهشة الاتحاد

    شهد كلاسيكو السعودية بين النصر والاتحاد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ إثارة تحكيمية كبيرة، بقيادة السلوفيني سلافكو فينسيتش.

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقائق الـ12 الأولى من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير؛ مطالبات من نادي الاتحاد ومدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالحصول على "ركلة جزائية" ضد النصر.

    مطالبات الاتحاديون جاءت بحجة إبعاد الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، للكرة بيده داخل منطقة الـ18.

    لمس سيماكان للكرة بيده - حسب الاتحاديين -؛ جاء بعد عرضية من النجم الفرنسي موسى ديابي، كانت في طريقها إلى المهاجم المغربي يوسف النصيري.

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" بالفعل للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، باحتمالية وجود "ركلة جزاء" لنادي الاتحاد ضد النصر.

    فينسيتش ذهب لرؤية اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"؛ قبل أن يعود إلى أرضية الملعب من جديد، رافضًا احتساب أي قرار لمصلحة الاتحاد.

    واعتبر الحكم السلوفيني أن الكرة اصطدمت في قدم مدافع النصر محمد سيماكان أولًا، قبل أن تُلامس يده بعد ذلك؛ وبالتالي لا يُمكن احتساب "الركلة الجزائية"، وسط دهشة من مدرب الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

  • ملخص الكلاسيكو

    فيديو | شاهد ملخص انتصار النصر على الاتحاد في "الكلاسيكو"

    النصر انتصر مساء الجمعة على ضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة لحساب منافسات دوري روشن، وإليكم ملخص القمة المثيرة التي غاب عنها رونالدو.

  • تحليل شامل لكلاسيكو الاتحاد والنصر

    في ليلة ولاء نجم النصر: تهمة الهلال تطارد جورج جيسوس مجددًا.. والقدر يعاقب الاتحاد بـ"أعنف طريقة"

    في ليلة غاب فيها "الدون" كريستيانو رونالدو، وحضر خلالها فريق النصر الأول لكرة القدم؛ برهن فرسان نجد أن الرهان على المجموعة، هو السر الحقيقي للنجاح.

    النصر فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ثنائية النصر في الشباك الاتحادية؛ جاءت عن طريق كل من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 84، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 90+6.

    اعتمد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، على لعبة "تكتيكية" في كلاسيكو السعودية ضد نادي الاتحاد؛ وذلك في ظل غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    غياب رونالدو؛ جعل جيسوس يخوض الكلاسيكو السعودي الكبير، بهذا التنظيم:

    * أولًا: إدخال عبدالله الخيبري كـ"وسط ميدان ثانٍ"، بجوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

    * ثانيًا: تحويل البرازيلي أنجيلو جابرييل من وسط الميدان، إلى الجناح الأيسر.

    * ثالثًا: الاعتماد على الجناح الأيسر السنغالي ساديو ماني، كمهاجم صريح.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21. 

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

