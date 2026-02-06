في ليلة ولاء نجم النصر: تهمة الهلال تطارد جورج جيسوس مجددًا.. والقدر يعاقب الاتحاد بـ"أعنف طريقة"

في ليلة غاب فيها "الدون" كريستيانو رونالدو، وحضر خلالها فريق النصر الأول لكرة القدم؛ برهن فرسان نجد أن الرهان على المجموعة، هو السر الحقيقي للنجاح.

النصر فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثنائية النصر في الشباك الاتحادية؛ جاءت عن طريق كل من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 84، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة.. واصل الفريق النصراوي زحفه الشرس ومطاردته اللصيقة لعملاق الرياض الهلال، على قمة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث وصل للنقطة 49 في "الوصافة"، وبفارق نقطة وحيدة عن الزعيم "المتصدر".

أما الاتحاد الذي تعرض لظروف قاسية في الكلاسيكو؛ فقد تجمد عند النقطة 34، في "المركز السابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر المُتأخر على الاتحاد..