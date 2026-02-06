"بعض الأمور مكتوبة مسبقًا"!.. تلميحات خطيرة من نجم الاتحاد بعد فوز النصر والعميد يصعد

فتح سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو تافاريس والبرتغالي دانيلو بيريرا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، النار على التحكيم؛ بعد الخسارة أمام عملاق الرياض النصر.

الاتحاد خسر (0-2) ضد النصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بقيادة السلوفيني سلافكو فينسيتش؛ وذلك بتجاهُل مطالبات العميد بالحصول على "ركلتي جزاء"، واحتساب أخرى للنصر.