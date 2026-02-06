Goal.com
محمود خالد

الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

بعد حسم النصر لقمة الجولة 21..

في ليلة شهدت فوزًا نصراويًا مثيرًا، يبدو أن الاتحاد قرر أن تكون للمواجهة فصل جديد، بعد صافرة النهاية، باحتجاج رسمي ضد العالمي.

النصر حقق فوزًا على الاتحاد في الأول بارك، بهدفين نظيفين عن طريق ساديو ماني "من ركلة جزاء"، وأنجيلو جابرييل، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا، وتفوقًا من قِبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في إدارة المباراة أمام مواطنه سيرجيو كونسيساو، في غياب قائد الأصفر، كريستيانو رونالدو.

  • الاتحاد يحتج ضد النصر

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الاتحاد، تقدمت باحتجاج رسمي ضد نظامية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في مباراة الفريقين، مساء الجمعة.

    وكان النصر قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع عبد الله الحمدان، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر، إلا أن صفقة اللاعب صاحبتها الكثير من الجدل، بعد ورود أنباء حول مطالبته للهلال بفسخ عقده، والذي كان يُفترض أن ينتهي بعد غلق الفترة الشتوية بأيام، قبل رحيله إلى العالمي، فضلًا عن تقدم الهلال بمذكرة تؤكد أن اللاعب فسخ عقده من طرف واحد.

    وسجل الحمدان، الذي تقرر ارتداؤه للقميص رقم "9"، مشاركته الأولى مع النصر، في الدقيقة 90 من عمر مباراة الاتحاد، حيث دخل المواجهة بديلًا للفرنسي كينجسلي كومان.

  • ردود نصراوية تحسم الأمور

    من جانبه، كشف الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، عن حقيقة عدم قانونية  انتقال الحمدان إلى صفوف النصر.

    وقال العنزي، في رسالة عبر منصة (إكس)، إن نادي النصر حصل على جميع الموافقات الرسمية، ما يؤكد أن تسجيل عبد الله الحمدان، نظامي بنسبة 100%.

    أما عن سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، فقد وجه رسائل شديدة اللهجة، رغم عدم الإعلان صراحة عن هوية الحمدان، حيث اكتفى بالقول "بالنسبة للاعتراض، أعلى ما في خيلهم يركبونه. اللاعب مشاركته نظامية".

  • الحمدان .. تجربة جديدة بقميص النصر

    وشارك عبد الله الحمدان، للمرة الأولى، بقميص النصر، رغم قلة دقائق المشاركة، على غرار ما حدث مع الهلال، خلال الموسم الرياضي الجاري.

    الحمدان عانى من قلة الدقائق، في مباريات دوري روشن السعودي، مع الهلال، بإجمالي "38" دقيقة في 10 مباريات، وفق موقع "ترانسفير ماركت"، رغم أن المدير الفني الإيطالي، منحه فرصة المشاركة في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويخوض الحمدان تجربة جديدة مع النصر، بحثًا عن تجربة اللعب لوقت كافٍ، يجعله محل أنظار المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، من أجل ضمه لقائمة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026.

    النصر يفرض سطوته على الاتحاد

    وأثبت فريق الكرة بنادي النصر، بأن "كعبه عالٍ" على الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الجاري، في أربع مواجهات جمعت بين الفريقين، رغم أن خسارة وحيدة كانت كفيلة بخروج رونالدو ورفاقه من أغلى الكؤوس.

    المواجهة الأولى كانت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، وتمكن النصر من حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية، وحرمان الاتحاد من إكمال الثلاثية المحلية بعد الدوري وكأس الملك، إثر الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت تسجيل ساديو ماني لهدف وتلقيه بطاقة حمراء، كما وقّع جواو فيليكس على ثاني أهداف الأصفر، ليرد على تعادل ستيفن بيرجفاين.

    وفي المواجهة الثانية، تمكن النصر من تحقيق الفوز - خارج الديار - على الاتحاد، بهدفين نظيفين عن طريق ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، في مواجهة كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث قررت الإدارة الاتحادية، إقالة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ليتم تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعدها.

    المواجهة الثالثة، شهدت انتصار الاتحاد الذي أقصى النصر من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه (2-1)، عن طريق كريم بنزيما، الذي انتقل إلى الهلال، وحسام عوار، فيما وقّع أنجيلو على هدف العالمي الوحيد.

    وفي المواجهة الرابعة، استطاع النصر أن يثأر لخسارة كأس الملك، ليكرر فوزه على الاتحاد في الدورين الأول والثاني، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0).

  • ما ينتظر النصر والاتحاد

    ومن المقرر أن يعود الفريقان للمنافسات القارية، عقب الكلاسيكو، حيث يستضيف الاتحاد، نظيره الغرافة القطري، على ملعب الإنماء، الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    أما عن النصر، فإنه يستعد لمواجهة أركاداج التركماني، حيث يحل ضيفًا عليه، الأربعاء، على ملعب عشق آباد الأولمبي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

