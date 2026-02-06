الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

وأثبت فريق الكرة بنادي النصر، بأن "كعبه عالٍ" على الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الجاري، في أربع مواجهات جمعت بين الفريقين، رغم أن خسارة وحيدة كانت كفيلة بخروج رونالدو ورفاقه من أغلى الكؤوس.
المواجهة الأولى كانت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، وتمكن النصر من حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية، وحرمان الاتحاد من إكمال الثلاثية المحلية بعد الدوري وكأس الملك، إثر الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت تسجيل ساديو ماني لهدف وتلقيه بطاقة حمراء، كما وقّع جواو فيليكس على ثاني أهداف الأصفر، ليرد على تعادل ستيفن بيرجفاين.
وفي المواجهة الثانية، تمكن النصر من تحقيق الفوز - خارج الديار - على الاتحاد، بهدفين نظيفين عن طريق ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، في مواجهة كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث قررت الإدارة الاتحادية، إقالة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ليتم تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعدها.
المواجهة الثالثة، شهدت انتصار الاتحاد الذي أقصى النصر من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه (2-1)، عن طريق كريم بنزيما، الذي انتقل إلى الهلال، وحسام عوار، فيما وقّع أنجيلو على هدف العالمي الوحيد.
وفي المواجهة الرابعة، استطاع النصر أن يثأر لخسارة كأس الملك، ليكرر فوزه على الاتحاد في الدورين الأول والثاني، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0).