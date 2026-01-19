أخبار النصر اليوم | ماجد الجمعان يهاجم إدارة العالمي بعد "البيان الضعيف" .. وتهديدات بكشف المستور بسبب جورج جيسوس

أعرب ماجد الجمعان؛ الرئيس التنفيذي السابق، للنصر عن استيائه من البيان الأخير (المذكور أعلاه)، الصادر من شركة النادي، واصفًا إياه بالضعيف وغير الواضح.

وكتب الجمعان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قرأت بالأمس البيان النصراوي واستغربت من ضعفه وعدم وضوحه!!، كان على من صاغ البيان أن يكون أكثر وضوحًا ومباشرة. ما الذي يمنعك أن ترد على اتهامات نادي الهلال وتدافع عن مدربك؟ أو أن تذكر اسم القناة والبرنامج الذي يهاجم لاعبك يوميًا بشكل مخجل وبشخصنة مقززة وهو لاعب منتخب من ليلة التصفيات وحتى اليوم؟، أو ذكر الأخطاء التحكيمية الظالمة التي حدثت في مبارياتك؟، لماذا كل هذه الضبابية والكلام العام والتلميحات وكأنك لست صاحب حق؟، بعد كل هذا الانتظار وتخرج بهذا البيان؟".

وأضاف: "لا لوم على نواف (العقيدي) إن قرر أخذ حقه القانوني بعيدًا عن النادي، ولا لوم على المدرب إن دافع عن نفسه في المؤتمر الصحفي. إما أن تصدر بيان واضح أو عدمه أفضل".

الجمعان تابع: "مدرب الخليج تحدث عن صفقات النصر بدون مناسبة. الهلال يتهم مدربك. الشباب يصدر بيان. مدرب الشباب يتحدث عنك في المؤتمر. وضمك لأول مرة يصدر بيان قبل مباراتك يطلب حضور الجمهور لم يفعلها مع غيرك. أمس توقعت مدرب نيوم ينتقد النصر في المؤتمر الصحفي بعد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراته أمام الهلال، لأن أسهل شيء صار أنك تتطاول على النصر".

واختتم: "نادينا كبير ويستحق أفضل من هذا الضعف الإداري".