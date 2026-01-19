نجم مانشستر يونايتد السابق: كريستيانو رونالدو مستعد للعب في "أدنى دوري" سعيًا وراء حلمه!

قال زميل صاروخ ماديرا في المنتخب الوطني وزميله السابق في أولد ترافورد ناني لمجلة FourFourTwo: "سيصل إلى 1000 هدف بسهولة، لا شك لدي في ذلك. إنه إنجاز مهم بالنسبة له، شيء كان يطمح إليه منذ سنوات".

وأضاف: "رونالدو يريد أن يصل إلى 1000 هدف مسجل، لأن لاعبين آخرين مثل بيليه أو روماريو ادعوا أنهم حققوا هذا الرقم، لكن لم يتم تسجيل جميع أهدافهم. يمكن لكريستيانو أن يصنع فيلمًا بجميع أهدافه. سيصل إلى هذا الرقم، حتى لو اضطر للذهاب إلى أدنى دوري احترافي في العالم لتحقيق ذلك. لكنه لن يحتاج إلى ذلك".

وتابع ناني عن طول عمر رونالدو، الذي قضى أكثر من عقدين من الزمن في المنافسة على أعلى مستوى ممكن: "لا شيء يفاجئني. كريستيانو كان دائمًا يعرف بالضبط ما يريده، عندما تكون واضحًا بشأن أولوياتك ولديك الدعم المناسب من حولك، يصبح كل شيء أسهل. هذا الرفض للاستسلام هو ما جعله أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. حتى الآن، في سن الأربعين، لا يزال يذهل الناس، لكنه لا يذهلني. آمل أن يحافظ على نفس المستوى الذي أظهره في التصفيات وأن يصبح لاعبًا مهمًا لروبرتو مارتينيز في كأس العالم، فالأهداف لا تختفي".

حول فرص ظهور رونالدو في بطولة دولية كبرى أخرى، قال ناني: "آمل أن يلعب في بطولة أمم أوروبا. سيتوقف ذلك على حالته البدنية، وما إذا كانت الإصابات ستتركه وشأنه، وما إذا كان سيجد الدافع للاستمرار في المنافسة كما فعل لأكثر من 20 عامًا. لكن إذا كان هناك من يمكنه القيام بشيء استثنائي مثل اللعب في بطولة أمم أوروبا في سن 43، فهو كريستيانو".