صدى صفقة انتقال مراد هوساوي إلى نادي الهلال من الخليج لا يزال قويًا كما كان خلال فترة الصراع والتفاوضات، حتى دفعت إبراهيم هزازي؛ نجم الأهلي والاتحاد السابق لكشف مفاجأة عن فشل انتقاله للزعيم خلال مسيرته في الملاعب.
"الحاقدون خربوا انتقالي إلى الهلال" .. نجم الاتحاد والأهلي السابق يفجرها بعد تصرفات مراد هوساوي الاستفزازية للنصر
ما القصة؟
مراد هوساوي - صاحب الـ24 عامًا - خطف الأنظار إليه بما يقدمه مع الخليج منذ صيف 2024، وزاد الاهتمام به بعد تألقه أكثر في الموسم الجاري 2025-2026.
هذا دفع عدد من الأندية للصراع على ضمه، منها الهلال، النصر والاتحاد، والصراع كان على أشده بين الثنائي الأول تحديدًا أكثر من العميد.
لكن في الأخير نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في حسم الصفقة لناديهم، ليوقع مراد هوساوي عقود انتقاله إلى الهلال حتى عام 2031.
وعقب ساعات من التوقيع إلى الهلال، الذي أُعلن عنه أول السبت، ظهر مراد هوساوي في فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة عدد من أفراد عائلته، للاحتفال بالنقلة الكبيرة في مسيرته الكروية بالانضمام إلى الهلال.
ولجأ اللاعب وأسرته للغناء، حيث جاء ضمن كلماتهم: "خَبِر اللي طامع بولدنا، وقع الولد وصاير هلالي".
تلك الكلمات استفزت جماهير النصر بالتحديد، في ظل تأكيدات صحفية على أن اللاعب كان يريد الانضمام للعالمي، لكن الجوانب المالية حسمت الصفقة للهلال.
الطريقي يهاجم مراد هوساوي
أحد من استفزهم فيديو مراد هوساوي وعائلته هو الإعلامي الرياضي صالح الطريقي؛ لاعب كرة يد الهلال الأسبق، محذرًا إياه من التلاسن مع الأندية المنافسة، كونه سينعكس على مشواره في الملاعب.
وكتب الطريقي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عزيزي مراد .. أنت إنسان وليس شيئًا يتم خطفه دون إرادته (خبر اللي طامع في ولدنا)، فالقرار بيدك تختار".
وأضاف: "عملك لاعب كرة قدم، وسلوكك هذا يجعل الأندية بعد انتهاء عقدك، لا تفكر بالتعاقد معك، فتخسر فرصة تنافس الأندية على خدماتك، لترتفع قيمتك السوقية. الخلاصة.. كن محترفًا".
إبراهيم هزازي يدافع ويكشف مفاجأة
أمام رسالة صالح الطريقي لمراد هوساوي، تدخل إبراهيم هزازي، الذي بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي قبل الانتقال للاتحاد في يناير 2012 وحتى أغسطس 2013.
هزازي دافع عن حق هوساوي في الاحتفال، مؤكدًا أن ارتداء قميص الزعيم يعد إنجازًا في حد ذاته دونًا عن بقية أندية دوري روشن.
وأوضح النجم السابق أنه كان قريبًا في فترة ما بمسيرته من الانتقال إلى القلعة الزرقاء، لكن هناك من أعاق الصفقة.
وكتب هزازي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي موجهًا حديثه للطريقي: "والله يا أستاذ صالح إني فرحان له برغم أن مالي علاقة فيه، صدقني أي لاعب بالنسبة له توقيعه مع الهلال هذا بحد ذاته إنجاز مع احترامي لباقي الأندية وجماهيرها اللي أحبهم واحترمهم جدًا".
واستطرد: "أنا يوم جاني عرض الهلال يومين ما نمت وأسبوع كله تفكير وتوتر وانتظر متى أوقع بس خربوها الحاقدين والله ما كتبها، الله يوفق كل لاعب سعودي والأهم مصلحة الكرة السعودية ومنتخبنا".
هزازي اختتم: "بالنهاية هو (هوساوي) أدرى بمصلحته ولاعب زي مراد أهنيه بالاختيار وبصراحة عرف يختار ريح رأسه وأمن مستقبله وبالتوفيق له ولعائلته الكريمة ولناديه".
مسيرة إبراهيم هزازي في الملاعب
صاحب الـ41 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بالأهلي، قبل التصعيد للفريق الأول في يوليو 2006.
مع الفريق الأول للراقي، خاض هزازي 69 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين، وتوج معه بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.
وفي شتاء 2012، شد هزازي الرحال نحو الجار "الاتحاد"، الذي لعب له لمدة موسم ونصف فقط، شارك خلالها في 36 لقاء، وأحرز هدفًا وصنع ثلاثة، ثم انتقل إلى الاتفاق في صيف 2013.
تواصلت مسيرة إبراهيم هزازي في الملاعب السعودية في أندية الاتفاق، العروبة، نجران وجدة قبل الاعتزال في 2017.
لكنه خاض تجربة احتراف لمدة شهرين فقط تقريبًا ي نادي كونكورديا الروماني، قبل أن يعود في سبتمبر 2015 إلى السعودية من بوابة نجران.
مسيرة هوساوي مع الخليج
كما ذكرنا سلفًا، انضم لاعب الوسط الشاب إلى الخليج في صيف 2024 معارًا من أحد قبل الشراء النهائي في صيف 2025، ومنذ ذلك الحين، خاض 43 مباراة مع الفريق، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.
بالحديث عن الموسم الجاري تحديدًا، شارك هوساوي مع الخليج في 11 مباراة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، محرزًا هدفين وصانعًا لمثلهم.
صفقات الهلال الشتوية
أول أمس، لم يكتف الهلال بالإعلان عن صفقة مراد هوساوي فقط، إنما كذلك ضمن لاعب آخر من النادي نفسه "الخليج"..
الزعيم حسم صفقة انتقال حارس مرمى الخليج "ريان الدوسري" لصفوفه ولمدة خمس سنوات، أي حتى عام 2031، بدعم من عضوه الذهبي الأمير الوليد بن طلال.
وقبل تلك الصفقتين، أبرم الهلال صفقة محلية أخرى في الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع سلطان مندش؛ جناح أيمن التعاون، مقابل 3.43 مليون يورو، بعقد يمتد لنهاية يونيو 2028.
فيما تعاقد مسؤولو الزعيم مع لاعب أجنبي وحيد في الشتاء الجاري – حتى الآن – بالحصول على توقيع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا مقابل 2 مليون يورو.