اصنعوا تمثالًا لساديو ماني: دياز هوى بأحلام المغاربة .. حكيمي يلحق بصلاح والانسحاب لم يحرم السنغال من عرش الكان!

وفازت السنغال بكأس أمم إفريقيا 2025، في معركة انهطلت فيها الأمطار، ودموع عشاق المغرب، الذي اكتفى بالوصافة على أرضه، وحرم بطله أشرف حكيمي من دخول قائمة الأساطير الذين تقلدوا التاج في القارة السمراء، ليلحق بمحمد صلاح ودروجبا وجورج ويا، في قائمة غزاة أوروبا الذين فشلوا في تقلد التاج الإفريقي.

ووقّع بابي جايي على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، بعد لجوء المنتخبين إلى الوقت الإضافي، بصناعة من إدريسا جايي.

مباراة غريبة الأطوار، شهدت إصابتين لآدم ماسينا، وحمزة إجمان الذي أجبر المغرب على المواصلة بعشرة لاعبين لنفاد التبديلات، وانسحاب السنغاليين ولقطة ركلة جزاء براهيم دياز التي أحيت آمال أسود التيرانجا.