أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يُبرئ جواو فيليكس من تهمة سوء الأداء ويكشف سر تغييره، ورسالة رونالدو بعد الخسارة
جيسوس يُبرئ جواو فيليكس من تهمة سوء الأداء ويكشف سر خروجه
منح جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، نجم الفريق وهدافه، جواو فيليكس، صك البراءة من تهمة سوء المستوى خلال مواجهة الاتحاد مساء أمس في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بالرياض وانتهى بخسارة أصحابه بهدفين مقابل هدف.
المدرب المخضرم كشف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن سبب ظهور مواطنه بمستوى سلبي خلال اللقاء وكذلك سر قراره بإخراجه من الملعب عن الدقيقة الـ67، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لمعاناة فيليكس من المرض ولعبه اللقاء متحاملًا على نفسه.
حيث قال "جواو فيليكس تعرض لنزلة برد بعد المباراة الماضية، لقد كان يشعر بالإعياء بعض الشيء ولذا أخرجته من الملعب".
يُشار إلى أن النصر لعب أمام الحزم في آخر جولات دوري روشن السعودي، وقد استطاع الفوز بهدفين نظيفين سجلهما جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.
رونالدو يغيب عن تحية نجوم النصر لجمهورهم
تداول مغردون على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر تحية نجوم النصر لجمهورهم بعد انتهاء مواجهة الاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد لوحظ غياب النجم كريستيانو رونالدو رغم أنه المبادر دومًا وفي كافة الظروف لتوجيه زملائه اللاعبين لتحية المشجعين.
النصر خسر المباراة أمام ضيفه على ملعبه الأول بارك بهدفين مقابل هدف واحد ليُغادر البطولة فيما تأهل العميد إلى دور الـ8.
ولم يتضح إن كان مقطع الفيديو المتداول لا يُظهر رونالدو خلال تحية الجمهور أم أن النجم البرتغالي لم يتوجه بالفعل للمدرج مع زملائه.
رسالة رونالدو بعد الخسارة أمام الاتحاد
"دعائي غيّر النتيجة أمام الاتحاد" .. مستشار النصر السابق يُكرر تهديده: قلت لكم لن تفوزوا بأي شيء وأمامكم حل واحد فقط!
النصر خرج من الكأس وفقد بطولته الثانية هذا الموسم
"أحب تحدي جيسوس" .. كونسيساو يُوجه رسالة صارمة لنجوم الاتحاد وينتقد أداء الحكم السعودي أمام النصر
الاتحاد عبر النصر إلى ربع نهائي كأس الملك
رونالدو يطمئن جمهور النصر بعد كلاسيكو الاتحاد .. وجيسوس "ينفعل" في المؤتمر بسبب كونسيساو!
ماذا قال رونالدو وجيسوس بعد سقوط النصر المخيب؟!..
فيديو | صبر كثيرًا وانفجر أخيرًا .. اشتباك بين نجم النصر ومشجع بعد وداع كأس الملك على يد الاتحاد
اشتعلت الأجواء في الأول بارك بعد وداع النصر لكأس الملك..
نجوم الاتحاد يستفزون جمهور النصر
نجوم الاتحاد يستفزون جمهور النصر .. وزوجة رايكوفيتش تشارك في الحملة بـ"أغنية مصرية وصورة مهينة"
كلاسيكو ساخن ابتسم للاتحاد في النهاية..
"كفاكم هجومًا ضد نجم الاتحاد وحان وقت نهاية الحسرة على إينيجو مارتينيز" .. كونسيساو يعلم جيسوس درسًا بملعب النصر
الاتحاد يعود من الباب الكبير..
كلاسيكو الشيء وعكسه .. بنزيما سجل واختفى عندما انقطعت الهدايا و"راية تسلل" أنقذت رونالدو من كابوس يُفسد كفاحه!
لقب آخر يعاند رونالدو بعد خروج النصر من كأس خادم الحرمين الشرفين وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.