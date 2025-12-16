أخبار النصر اليوم | محمد سيماكان يرد على عروض الرحيل، وتطورات حالة عبد الملك الجابر الصحية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن آخر التطورات حول حالة لاعب النصر عبد الملك الجابر الصحية.

اللاعب السعودي كان قد انضم للنصر الصيف الماضي لكنه لم يخض أي دقيقة مع الفريق بعد تعرضه لإصابة خلال فترة الإعداد أجبرته على إجراء عملية جراحية في الركبة.

الصحيفة أوضحت أن الجابر تجاوز كافة اختبارات القوة والتحمل مع المعد البدني، مشيرة إلى أنه سيُواصل البرنامج البدني المعد له تمهيدًا لدخوله التدريبات الجماعية مع زملائه.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد أفادت أن الجابر سينضم للتدريبات الجماعية يوم 20 ديسمبر الجاري.