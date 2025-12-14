"أراه أفضل من حارس الأردن" .. أسطورة الهلال يوجه نصيحة "خاصة" إلى نواف العقيدي!

منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.

ففي المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".

وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.

وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

أما عن منتخب الأردن، فقد قدم مسيرة رائعة في كأس العرب "فيفا 2025"، حيث حافظ على مسيرته خالية من الهزائم في أولى أربع مباريات، مع تحقيق انتصارات عريضة خلال دور المجموعات، بعدما استهل مشواره بالفوز على الإمارات (2-1)، ثم اكتساح الكويت (3-1) ومصر (3-0)، ليتأهل بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة.

ورغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها يزن النعيمات، نجم الأردن، في مباراة العراق، في ربع النهائي، والتي تم تشخيصها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، إلا أن النشامى اعتمدوا سلاح "الدفاع" أمام ضغط أسود الرافدين، وتمكنوا من الفوز عليهم (1-0)، ليعبروا إلى نصف النهائي.