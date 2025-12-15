"لم يكن من الطراز العالمي".. نجم الدوري الإنجليزي السابق يقلل من بداية رونالدو مع مانشستر يونايتد

لا يمكن لأي منهما أن يستمر إلى الأبد، حيث أعرب حارس مرمى الدوري الإنجليزي السابق مارك شوارزر - الذي واجه كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبه الأولى في مانشستر يونايتد - عن رأيه حول مكانة هذين اللاعبين العظيمين في التاريخ ومن هو المستعد لاتباع خطاهما في تحطيم الأرقام القياسية.

قال شوارزر لموقع" Joe Fortune": "أحيانًا تنظر إلى الأمر وتسأل نفسك، هل كريستيانو رونالدو لاعب أساسي مضمون مع البرتغال في كل مرة؟ في الوقت الحالي، يبدو أنه كذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كان لا يزال يجب أن يكون كذلك".

وتابع: "انظر، سجلاته رائعة. انتقاله من لاعب جناح إلى مهاجم، وسجله التهديفي مجنون، مثل ليونيل ميسي. هيمنة ميسي المستمرة في دور رقم 10 خلقت لعبًا في وسط الملعب. الأهداف التي سجلها، ربما أقل هذه الأيام، لكن مشاركاته، ومشاركاته في المباريات، ولحظاته الحاسمة في المباريات لا تزال في القمة. أعتقد أنهما لاعبان رائعان وسيبقيان في ذاكرة التاريخ كأحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق. لذا، نحن نتحدث عن لاعبين رائعين".

وأضاف: "عندما لعبت ضد كريستيانو رونالدو، كان في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد. والناس يتحدثون عنه على أنه لاعب من الطراز العالمي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا لا أوافق على ذلك. أعتقد أنه كان لاعباً من الطراز الرفيع وكان في طور النمو. كان ينمو ليصبح اللاعب الذي أصبح عليه عندما انتقل إلى مدريد، لأنه لم يكن نفس اللاعب. عندما انتقل إلى مدريد، أصبح بالنسبة لي شخصياً نجماً من الطراز الرفيع".

وأكمل: "اعتقد أنه كان لاعباً من الطراز العالمي في مانشستر يونايتد خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الأخيرة. لكن قبل ذلك، اعتقدت أنه مجرد لاعب موهوب للغاية ورائع، لكنه لم يكن النجم الذي عرفناه أو رأيناه يصبح عليه، في النهاية رونالدو وميسي لاعبان مختلفان تمامًا، وقد غيرا مباريات بمفردهما مرارًا وتكرارًا. لا أستطيع أن أقول إن الأرقام القياسية التي حققاها لن يتم كسرها أبدًا، لكن يمكنهما النظر إلى لاعبين مثل إرلينج هالاند وما يفعله، لكن كسر هذه الأرقام سيتطلب بعض الجهد".