كشف مارك شوارزر، نجم الدوري الإنجليزي، أنه يعتقد أن كريستيانو رونالدو، في بدايته مع مانشستر يونايتد، لم يكن لاعبًا من الطراز العالمي، كما كان يرى البعض ولكنه كان قيد التطور.
"لم يكن من الطراز العالمي".. نجم الدوري الإنجليزي السابق يقلل من بداية رونالدو مع مانشستر يونايتد
أساطير خالدة
لم ينتهي بعد مسيرة الأيقونة الأرجنتينية ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يستعد كلاهما لتأجيل اعتزالهما لأطول فترة ممكنة. فقد تعهد الأول بتمديد عقده حتى عام 2028 مع نادي إنتر ميامي الفائز بلقب الدوري الأمريكي، بينما يعمل الثاني - البالغ من العمر 40 عامًا - على توقيع عقد جديد لمدة عامين في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر.
ومن المتوقع أن يشارك كلاهما في كأس العالم الصيف المقبل مع منتخبي بلديهما. لم يؤكد ميسي مشاركته بعد، لكن من المتوقع أن يدافع عن لقبه العالمي، بينما وصل رونالدو إلى 226 مباراة دولية و143 هدفًا مع منتخب بلاده. ولا يزال يرتدي شارة قائد منتخب البرتغال.
- Getty/GOAL
رحلة تطور رونالدو
لا يمكن لأي منهما أن يستمر إلى الأبد، حيث أعرب حارس مرمى الدوري الإنجليزي السابق مارك شوارزر - الذي واجه كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبه الأولى في مانشستر يونايتد - عن رأيه حول مكانة هذين اللاعبين العظيمين في التاريخ ومن هو المستعد لاتباع خطاهما في تحطيم الأرقام القياسية.
قال شوارزر لموقع" Joe Fortune": "أحيانًا تنظر إلى الأمر وتسأل نفسك، هل كريستيانو رونالدو لاعب أساسي مضمون مع البرتغال في كل مرة؟ في الوقت الحالي، يبدو أنه كذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كان لا يزال يجب أن يكون كذلك".
وتابع: "انظر، سجلاته رائعة. انتقاله من لاعب جناح إلى مهاجم، وسجله التهديفي مجنون، مثل ليونيل ميسي. هيمنة ميسي المستمرة في دور رقم 10 خلقت لعبًا في وسط الملعب. الأهداف التي سجلها، ربما أقل هذه الأيام، لكن مشاركاته، ومشاركاته في المباريات، ولحظاته الحاسمة في المباريات لا تزال في القمة. أعتقد أنهما لاعبان رائعان وسيبقيان في ذاكرة التاريخ كأحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق. لذا، نحن نتحدث عن لاعبين رائعين".
وأضاف: "عندما لعبت ضد كريستيانو رونالدو، كان في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد. والناس يتحدثون عنه على أنه لاعب من الطراز العالمي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا لا أوافق على ذلك. أعتقد أنه كان لاعباً من الطراز الرفيع وكان في طور النمو. كان ينمو ليصبح اللاعب الذي أصبح عليه عندما انتقل إلى مدريد، لأنه لم يكن نفس اللاعب. عندما انتقل إلى مدريد، أصبح بالنسبة لي شخصياً نجماً من الطراز الرفيع".
وأكمل: "اعتقد أنه كان لاعباً من الطراز العالمي في مانشستر يونايتد خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الأخيرة. لكن قبل ذلك، اعتقدت أنه مجرد لاعب موهوب للغاية ورائع، لكنه لم يكن النجم الذي عرفناه أو رأيناه يصبح عليه، في النهاية رونالدو وميسي لاعبان مختلفان تمامًا، وقد غيرا مباريات بمفردهما مرارًا وتكرارًا. لا أستطيع أن أقول إن الأرقام القياسية التي حققاها لن يتم كسرها أبدًا، لكن يمكنهما النظر إلى لاعبين مثل إرلينج هالاند وما يفعله، لكن كسر هذه الأرقام سيتطلب بعض الجهد".
هالاند يرفض المقارنة
سبق أن سعى هالاند إلى النأي بنفسه عن أي مقارنات مع ميسي ورونالدو. بعد أن رأى ما حققوه على مدار أكثر من 20 عامًا على أعلى مستوى - مع حصولهما على 13 جائزة الكرة الذهبية - سيكون من الحماقة تخيل الوصول إلى تلك القمة.
عندما سُئل عما إذا كان يمتلك موهبة مماثلة، قال لاعب مانشستر سيتي : "لا، على الإطلاق، بعيدًا عن ذلك. لا أحد يمكنه الاقتراب منهما، لذا لا، كما أنني لا أفكر في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها. هذا آخر شيء أفكر فيه. أحاول مساعدة الفريق على الفوز بمباريات كرة القدم. هذا هو عملي وهذا هو تركيزي الرئيسي. أعلم أن هذا ممل، وأعلم أنكم تريدونني أن أقول عكس ذلك تمامًا، لكن الأمر ليس كذلك".
- Getty
ماكينات أهداف
فاز رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري السعودي للمرة الثانية مع نادي النصر الموسم الماضي، بينما حصل ميسي على الجائزة نفسها مع نادي إنتر ميامي في عام 2025. واحتل هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في اثنتين من مواسمه الثلاث في مانشستر، وسجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما قاد النرويج إلى التأهل لكأس العالم، مسجلاً 36 هدفًا في 27 مباراة محلية ودولية فقط.