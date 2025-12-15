saud abdulhamid GFX GOAL ONLYAI gfx GOAL ONLY
محمود خالد

بين مفاجأة الهلال والبقاء في أوروبا .. "حدث معين" يُعيد سعود عبد الحميد إلى دوري روشن!

سعود عبد الحميد يريد البقاء في أوروبا ولكن..

لا يزال الحديث موصولًا حول مستقبل سعود عبد الحميد، ظهير الهلال والاتحاد السابق، الذي بات يواجه تحديات كبيرة من أجل إنقاذ حلمه في الاحتراف الأوروبي، خلال الفترة المُقبلة.

بين آن وآخر، تخرج التقارير حول عودة "محتملة" لسعود إلى دوري روشن السعودي، في ظل معاناته من عدم نيل فرصة المشاركة أساسيًا، سواءً مع روما الإيطالي أو لانس الفرنسي.

ورغم ذلك، إلا أن صاحب الـ26 عامًا، يواصل التأكيد على رغبته في الاستمرار في أوروبا، ولكن يبدو أن حدثًا قادمًا قد يغير من رؤية سعود، والذي ينافس على مقعد في المنتخب السعودي، خلال منافسات كأس العالم 2026.

    سعود يختار وكالة جديدة .. وأنباء عن تحرك الهلال

    وكشف موقع Transfermarkt، عن تغيير وكالة سعود عبد الحميد، والذي لم يعد أحمد المعلم وكيلًا له، بعدما اختار شركة "التخيل" لتسويق اللاعبين، لتكون ممثلة عن اللاعب خلال الفترة المُقبلة، والتي تملك وكالة عدة لاعبين، على غرار حسان تمبكتي وأيمن يحيى ونواف العقيدي ونادر الشراري.

    الوكالة الجديدة، التي يملكها مشعل السفاعي، العضو الذهبي بنادي النصر، صاحبت معها، عودة الأنباء حول إمكانية عودة سعود إلى دوري روشن السعودي، في ظل قلة دقائق المشاركة مع لانس، وتزامنه مع تحضيرات المنتخب السعودي للتواجد في مونديال 2026.

    ومع أنباء العودة "المحتملة"، خرجت الكثير من الرسائل التي ترشح سعود لكبار دوري روشن، بين الهلال والنصر والأهلي، مع استبعاد فكرة عودته إلى الاتحاد.

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، المقرب من البيت الهلالي، بأن الهلال يملك رغبة جدية في التعاقد "مجددًا" مع سعود عبد الحميد، ولكن في الفترة الصيفية، وليست الشتوية.

    حالة واحدة تعيد سعود إلى دوري روشن

    وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، بأن سعود عبد الحميد ينتظر حدثًا معينًا، وهو حدث خارجي وليس داخليًا، إذا وقع في الأيام القريبة المُقبلة، وفق الظروف التي ينتظرها، فسيفتح باب العودة مرة أخرى إلى دوري روشن، مضيفًا أن هناك أكثر من عرض جاد جدًا من السعودية، لعودة اللاعب بعد موسمين من الاحتراف في أوروبا.

    في المقابل، أعاد الإعلامي متعب الهزاع، نغمة غلق سعود لفكرة العودة إلى السعودية، رغم تواصل ناديين معه، مضيفًا أن عبد الحميد كان مطلوبًا من أندية في أوروبا، قبل التعاقد مع وكيل جديد.

    وأضاف الهزاع أن سعود تواصل مع أحد الأندية السعودية في الصيف، والذي كان يريد التعاقد معه، إلا أن الظهير الأيمن لا يريد العودة، خاصة وأنه كان محل اهتمام نادي فالنسيا، قبل إعارته إلى صفوف لانس.

    ووجه الإعلامي فارس الفزي، نصيحة إلى سعود، مطالبًا إياه بالاستمرار وصنع التاريخ مع نادي لانس، وأن يقاتل من أجل البقاء، دون رجعة إلى دوري روشن، كما شدد على ضرورة عدم عودة أي لاعب محترف في الوقت الحالي، لإن ذلك سيعني انهيار مشروع الاحتراف السعودي.

    سعود عبد الحميد في روما ولانس

    وخلال موسم واحد، ترك سعود عبد الحميد بصمته، كأول لاعب سعودي يسجل هدفًا في الدوري الدوري الأوروبي، ويصنع تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي.

    ورغم ذلك، إلا أن سعود عانى للغاية من البقاء على دكة البدلاء، لفترات طويلة، في ظل تعاقب المدربين، بين دي روسي وإيفان يوريتش وكلاوديو رانييري، ما تسبب في مشاركة لـ8 مباريات فقط في الكالتشيو واليوروبا ليج.

    وتسببت قلة دقائق مشاركة سعود، في اتخاذ قرار خوض تجربة احترافية جديدة، حيث تمت إعارته لمدة موسم رياضي واحد، إلى صفوف لانس، ورغم بدايته الجيدة مع المدرب بيير ساج، الذي كان يعتمد على سعود كـ"بديل"، إلا أن ظهير المنتخب السعودي لم يلعب 90 دقيقة كاملة، إلا في مباراة واحدة ضد ميتز، فيما بلغ إجمالي دقائق مشاركاته "207" دقيقة في 10 مباريات، أي بمعدل حوالي "21" دقيقة كل مباراة.

    تاريخ كبير ينتظر نجم السعودية

    وعلى الرغم من قلة المشاركة، إلا أن استمرار سعود عبد الحميد، قد يمنحه إنجازًا تاريخيًا، في الملاعب الأوروبية.

    ويحتل لانس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بعد مرور 16 جولة، بوصوله إلى النقطة 37، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن باريس سان جيرمان، حامل اللقب وصاحب الثلاثية التاريخية في موسم 2024-2025.

    وطبقًا لذلك، فإن بقاء سعود واستمراره في المنافسة على التواجد في أرض الملعب، قد يمكنه من الظفر بلقب الـ"ليج 1" مع لانس، إذا ما نجح في صراعه مع باريس سان جيرمان، رغم أن الدوري لا يزال طويلًا، حيث تتبقى 22 جولة على نهايته.

    أما في حالة العودة إلى روما، فإن "الجيالوروسي" يخوض صراعًا شرسًا من أجل لقب الدوري الإيطالي، حيث يحل في المركز الرابع.

    وفي حالة الاستمرار مع لانس أو العودة لروما، فإن سعود قد يمتلك فرصة ذهبية للظهور في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المُقبل.

