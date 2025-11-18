أخبار النصر اليوم | بنزيما يرد على أنباء توتر علاقته مع رونالدو، ولجنة الحكام تؤكد: هذا الفريق ظلم أمام العالمي

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
رغم بيان النصر .. موضوع المواليد مازال مطروحًا للتصويت والنقاش!
أوضح الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر حلقة أمس من برنامج "نادينا" أن التغيير على نظام قيد المواليد في دوري روشن السعودي مازال مطروحًا للنقاش والتصويت.
النصر كان قد أصدر بيانًا رسميًا حذر خلاله من أي تغيير يخص لوائح الموسم الجاري من دوري روشن، وخاصة نظام قيد اللاعبين الأجانب المواليد.
الحميدي قال "ما أمتلكه من معلومات هو أن هناك تصويت واجتماعات بالفعل تحدث حاليًا بين الرابطة والاتحاد السعودي وبعض الأندية حول نظام المواليد، لا أمتلك الخبر اليقين لكن قد يحدث الأمر في فترة الانتقالات الشتوية".
نواف بوشل: استفادة السعوديين من الأجانب كاملة
أكد نواف بوشل مدافع النصر استعداده لخوض غمار بطولة كأس العرب مع المنتخب السعودي، والتي ستقام في ديسمبر القادم على الملاعب القطرية.
وأوضح الظهير الجوكر أنه جاهز لخدمة الأخضر في مركز يطلبه منه المدرب، وذلك في تصريحاته لبرنامج "نادينا" قبل مواجهة الجزائر وديًا.
حيث قال "نستعد بقوة لمباراة الجزائر، منتخب كبير نأمل في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز. جاهزون لكأس العرب".
أضاف "أنا جاهز في أي مركز يحتاجه المدرب"، وأتم حول مدى استفادة اللاعب السعودي من نظيره الأجنبي "استفادتنا 10 من 10 والدليل تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم".
بنزيما يرد على أنباء علاقته المتوترة مع كريستيانو رونالدو
كشف كريم بنزيما عن مشاعره الحقيقية تجاه زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بعد لقاء متوتر على ما يبدو مع الأسطورة البرتغالية خلال فترة لعبهما في الدوري السعودي للمحترفين.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.