ميركاتو "الولاء أو الخيانة"! .. نجوم النصر قد يرحلون إلى الأعداء بـ"تسهيلات من إدارة العالمي"

رغم أننا نعيش في عصر الاحتراف بالفعل؛ إلا أن لفظ "الخيانة" لا يزال يتردد صداه وبقوة، بين عشاق الساحرة المستديرة.

وإذا سألت جمهور فريقٍ ما عن أحد لاعبيهم، حال انتقاله إلى نادٍ منافس؛ سيقولون على الفور إنه "خائن"، دون أي اعتبارات لعصر الاحتراف أو غيره.

وكما قال المثل "أسوأ ما في الخيانة أنها لا تأتي من عدو"؛ لذلك.. جمهور كرة القدم يرى أن اختيار لاعب مُنتمي إلى فريقهم لمنافس تقليدي دون غيره، بمثابة الغدر بهم.

وهُناك أمثلة كثيرة حدثت في السابق، وربما نشاهد بعضها أيضًا في المستقبل القريب؛ وخاصة فيما يتعلق بنجوم فريق النصر الأول لكرة القدم.

عدد من نجوم النصر، الذين تنتهي عقودهم بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أصبحوا أمام اختبار "الولاء أو الخيانة"، فيما يتعلق بمستقبلهم مع عالم الساحرة المستديرة.