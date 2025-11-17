"اتحاد الكرة تجاهل طلب إيقاف نهائي الأهلي والنصر"! .. كواليس صادمة عن أزمة السوبر السعودي

يوم بعد آخر.. تظهر كواليس صادمة عن أزمة كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ والتي شغلت الوسط الرياضي، في المملكة.
فريق الأهلي الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس السوبر السعودي؛ وذلك بعد فوزه على عملاق الرياض نادي النصر بـ"ركلات الجزاء"، في المباراة النهائية.
بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والتي استضافتها هونج كونج على أراضيها؛ كان من المقرر أن يُشارك فيها نادي الهلال، إلى جانب الثلاثي "النصر، الاتحاد والقادسية".
لكن.. الهلال فاجأ الجميع بـ"اعتذاره" عن المشاركة في البطولة، بسبب إرهاق نجوم الفريق عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025؛ الأمر الذي استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدعوة النادي الأهلي بدلًا منه.
وهُنا.. واجه الأهلي الفريق القدساوي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بينما تقابل النصر مع عملاق جدة الآخر نادي الاتحاد.
وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.
وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي - حال تأهله له - أو من أي مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.
هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.
ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.
ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الاعتذار عن المشاركة في السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية المنظورة حتى وقتنا هذا.
ودخل القادسية كـ"طرف" في القضية أمام مركز التحكيم، في الساعات القليلة الماضية؛ حيث طالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي - على أن يكون هو أحد طرفيه -، باعتباره فائزًا على الهلال حسب قرار لجنة الاستئناف.
إلا أن صحيفة "عكاظ" أعلنت رفض مركز التحكيم، دخول القادسية كـ"طرف" في القضية؛ بسبب عدم اعتراضه في الوقت القانوني.
وسط أنباء رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، دخول نادي القادسية كـ"طرف" في قضية كأس السوبر المحلي؛ فجّر الإعلامي أحمد العجلان مفاجآت من العيار الثقيل، مساء يوم الإثنين.
العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن القادسية اعترض على قرار لجنة المسابقات بدعوة النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس السوبر بدلًا من عملاق الرياض الهلال؛ وذلك فور صدور القرار.
وقال العجلان عن ذلك: "اعتراض القادسية؛ لأن لائحة كأس السوبر تمنع دعوة أي نادٍ، بعد صدور جدول المسابقة".
وشدد الإعلامي الرياضي على أن اعتراض بنو قادس، قوبل برفض من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بحجة أن قرارات لجنة المسابقات نهائية، وغير قابلة للاستئناف.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أكد أنه بعد صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتبار عملاق الرياض الهلال خاسرًا (0-3) في المربع الذهبي من كأس السوبر المحلي؛ قام نادي القادسية بتقديم طلب عاجل، لإيقاف المباراة النهائية بين الأهلي والنصر.
وكتب العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بخصوص هذا الأمر: "قرار الاستئناف صدر قبل ساعة واحدة من المباراة النهائية؛ فقدّم القادسية طلبًا عاجلًا إلى اتحاد الكرة السعودي، لعدم إقامة هذا اللقاء".
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن اتحاد الكرة، تجاهل طلب القادسية العاجل؛ حيث لم يرسل أي رد إليه، حتى تاريخ كتابة الخبر.
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".