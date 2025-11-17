في ظل الشد والجذب والحديث عن مجاملة الحكام لنادي النصر في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، اعترفت لجنة الحكام الرئيسة ودائرة التحكيم التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بوقوع خطأ في إحدى مباريات العالمي الأخيرة بالفعل!
لجنة الحكام تعترف: هذا الفريق تعرض للظلم أمام النصر!
ما القصة؟
الحديث هنا عن مواجهة العالمي الأخيرة أمام نيوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ثلاثية كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس سجلها أنجيلو جابرييل، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الدقائق 47، 65 و86 من عمر المباراة.
فيما سجل أحمد عبده جابر هدف أصحاب الأرض الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بست دقائق فقط .
لجنة الحكام تعترف بتعرض نيوم للظلم
الجدل في المباراة المذكورة، تركز على الدقيقة 62، حيث شهدت احتساب الحكم عبدالله الشهري ضربة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي للعالمي جواو فيليكس، سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الثاني لفريقه.
لكن بحسب صحيفة "الرياضية" فقد أقرت لجنة الحكام الرئيسة ودائرة التحكيم بعدم صحة ضربة الجزاء تلك، خلال تجمع الحكام، في الدمام.
يأتي هذا في ظل استعراض اللجنة والدائرة حالات مختلفة من الجولات الماضية، للوقوف أمامها، ومحاولة التصحيح في قادم المباريات ورفع مستوى التحكيم في دوري روشن.
فيما أكدت "الرياضية" أن تجمع الحكام هذا لم يستعرض سوى حالة ركلة الجزاء الجدلية فيما يتعلق بحالات مواجهة النصر ونيوم.
ماذا عن جدل مواجهة النصر والفيحاء؟
بالانتقال للحديث عن المباراة الأكثر جدلًا بين النصر والفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن 2025-2026..
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن اجتماع لجنة الحكام الرئيسة ودائرة التحكيم لم يتطرق إلى الحالات الجدلية في تلك المواجهة.
جدير بالذكر أن الفيحاء كاد أن يكون العثرة الأولى للعالمي، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، وقتما حل ضيفًا عليه باستاد الأول بارك، ضم الجولة السابعة، في الأول من نوفمبر الجاري.
لكن كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نجحت في اقتناص ثلاث نقاط بشق الأنفس، منتصرة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.
الضيوف افتتحوا التهديف في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عن طريق الإسباني جيسون ريميسيرو، لكن عادل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 15+90 بفضل ضربة جزاء.
ضربة الجزاء تلك تحديدًا هي ما أشعل غضب الفيحاويين، حيث احتسبها الهويش بعد احتكاك هوائي بين الفنزويلي ميكيل فيلانويفا مع لاعب النصر عبدالإله العمري.
واتهم البعض محمد الهويش بتعريض الفيحاء للظلم، ومنهم مسؤولي البرتقالي أنفسهم، كفهد الأنصاري؛ المدير الرياضي بالنادي، رغم انقسام آراء خبراء التحكيم حول مدى صحة ضربة الجزاء.
شكل المنافسة على لقب دوري روشن
مرت ثماني جولات من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي 2025-2026، ولم يحقق أي فريق العلامة الكاملة سوى النصر، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.
في المركز الثاني يأتي التعاون بـ21 نقطة، ثم الهلال ثالثًا بـ20 نقطة، فالقادسية صاحب الـ17 نقطة.
فيما يعاني الأهلي في المركز الخامس بـ16 نقطة، والاتحاد في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبينهما الخليج (14 نقطة)، ونيوم (13 نقطة).
وماذا بعد بالنسبة للنصر ونيوم والفيحاء؟
دوري روشن السعودي مُتوقف حاليًا في ظل خوض منتخب السعودية لوديتي كوت ديفوار والجزائر، استعدادًا لمنافسات كأس العرب قطر 2025، خلال الفترة من 25 من نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.
ويعود النصر لمنافساته بمواجهة الخليج في 23 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، على استاد الأول بارك في الرياض. تليها مواجهة الاستقلال في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.
أما نيوم فيعود في 23 من نوفمبر الجاري لمواجهة التعاون بالجولة التاسعة من الدوري المحلي كذلك، فيما يلتقي الفيحاء بالاتفاق في يوم 22 من الشهر ذاته، ضمن الجولة نفسها.
وبعد تلك المواجهات يتوقف دوري روشن، في ظل خوض المنتخب السعودي منافسات كأس العرب 2025، حيث قرر اتحاد الكرة المشاركة بالفريق الأول، على عكس ما حدث في نسخة 2021 من البطولة العربية.
وقد أسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.
أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.
* المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.
ويريد المنتخب السعودي من المشاركة في هذه النسخة تحسين صورته التي ظهر بها في عام 2021، حيث شارك وقتها بالصف الثاني، وودع من دور المجموعات حاصدًا نقطة وحيدة، محتلًا بها المركز الثالث في مجموعة ضمت المغرب (9 نقاط)، الأردن (6)، وفلسطين (1).
حصد الأخضر نقطته الوحيدة من التعادل أمام فلسطين بهدف لكل منهما، فيما خسر أمام المغرب (1-0)، وأمام الأردن (1-0) أيضًا.