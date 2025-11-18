وجهة مفاجئة تمامًا .. جيسوس يمنح أجنبي النصر الضوء الأخضر للرحيل في يناير

منح جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، الضوء الأخضر لأحد أجانب الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقد كشفت مصادر صحفية عن وجهة مفاجئة تمامًا لهذا اللاعب. فمن هو وما القصة؟
أجانب النصر بين البقاء والرحيل
تحوم الشكوك حول عدد من أجانب النصر ومصيرهم مع الفريق، وعلى رأسهم مارسيلو بروزوفيتش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدده بعد في ظل ارتباطه بالعودة إلى أوروبا أو الانتقال إلى الهلال للعمل تحت قيادة سيموني إنزاجي من جديد.
الأسماء الأخرى المحاط مستقبلها بالضبابية مع النصر تتضمن ساديو ماني وبينتو وإينيغيو مارتينيز، لكن جميع هؤلاء سيُكملوا الموسم على الأرجح مع الفريق، على أن يُحسم مصيرهم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.
أحد الأجانب شذ عن تلك القاعدة، حيث يُتوقع رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فمن هو؟
أجنبي يرحل في يناير
هذا اللاعب هو البرازيلي ويسلي، الذي ضمه النصر من كورينثيانس صيف 2024 مقابل 18 مليون يورو وسجله ضمن قائمة المواليد في دروي روشن السعودي.
النسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" كشفت النقاب عن منح جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، الضوء الأخضر للاعب الشاب للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضحت "ESPN" أن المدرب البرتغالي يرغب في الاستفادة من رحيل ويسلي بقيد لاعب أجنبي جديد خلال يناير المقبل.
وجهة مفاجئة
ويسلي ارتبط جديًا بالعودة إلى الدوري البرازيلي واللعب لناديه السابق أو نادٍ آخر خلال الفترة الماضية، لكن رحيله عن النصر لن يكون في ذلك الاتجاه.
شبكة "ESPN" أوضحت أن ويسلي سيلعب في أوروبا بعد النصر، فيما أشارت مصادر أخرى إلى اهتمام سبورتينج لشبونة البرتغالي تحديدًا بالتعاقد معه خلال يناير القادم.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن النصر يريد الحصول على 15 مليون يورو لبيع عقد اللاعب، خاصة أنه مازال ممتدًا حتى صيف 2028.
ويسلي مع النصر
لعب صاحب الـ20 عامًا 31 مباراة مع النصر في مختلف البطولات منذ ارتدى قميصه صيف 2024.
وسجل اللاعب البرازيلي 3 أهداف وصنع 4 خلال تلك المباريات الـ31، وقد لعب تحديدًا 1181 دقيقة.
وحاله حال عديد النجوم الأجانب الذين ارتدوا قميص النصر بعد ثورة الانتقالات في دوري روشن السعودي، لم يُحقق اللاعب الشاب أي بطولة مع الفريق السعودي.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
القادم للنصر
دوري روشن السعودي مُتوقف حاليًا في ظل خوض منتخب السعودية لوديتي كوت ديفوار والجزائر، استعدادًا لمنافسات كأس العرب قطر 2025، خلال الفترة من 25 من نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.
ويعود النصر لمنافساته بمواجهة الخليج في 23 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، على استاد الأول بارك في الرياض. تليها مواجهة الاستقلال في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.