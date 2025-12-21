أخبار الأهلي اليوم | وكالة ميتروفيتش تكشف حقيقة مفاوضات الراقي .. ونجم السلفادور يتحدث عن مستقبله بعد اهتمام يايسله

نفت وكالة أعمال المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، صحة الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

وشددت الوكالة خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أن ميتروفيتش مستمر مع الريان حتى نهاية عقده دون أي خلافات أو مشكلات تعاقدية، موضحة أن اللاعب يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري مع ناديه الحالي، ولا يضع فكرة العودة إلى دوري روشن السعودي ضمن حساباته في المرحلة الراهنة، على عكس ما تم تداوله مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل المهاجم الصربي لم يشهد أي تطورات جديدة، في ظل التزامه الكامل بمشواره مع الريان، وتركيزه على تقديم أفضل مستوى ممكن مع الفريق خلال الموسم الجاري.

ويقدم ميتروفيتش مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الريان، إذ شارك في أربع مباريات رسمية حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، إضافة إلى صناعته هدفين، ليؤكد حضوره المؤثر في الخط الهجومي للفريق القطري.