"النصر ليس له ذنب في النهاية" .. علامة استفهام على قرار لجنة المسابقات بشأن مباريات الهلال والأهلي والاتحاد!

وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، انتقادات لاذعة إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب المباريات الكبرى التي تقام خلال شهر يناير، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.
وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، غدًا الأحد في المغرب، بالتزامن مع عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يحرم عدد من الأندية السعودية من لاعبين مؤثرين في صفوفها، بسبب ارتباطهم بأداء الواجب الوطني مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية التي تقام كل عامين.