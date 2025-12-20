يايسله لا يكتفي بالنجوم .. الأهلي يسعى وراء جوهرتي السلفادور بعد بزوغهما في المونديال

أجرى رئيس نادي أليانزا السلفادوري، مقابلة صحفية تحدث خلالها عن مفاوضات الأهلي السعودي من أجل ضم توبار، قائلًا: "تلقينا بعض الاتصالات قبل شهر من نادي الأهلي السعودي، وهو بطل دوري أبطال آسيا من أجل ضم لويس توبار".

وأضاف: "سنر ما يمكننا فعلها، أعتقد أنه عندما تتاح لفه فرصة فلن نقف في طريقه أو نحبطه، أعتقد أنه لاعب يستحق أن يحظى بهذه الفرصة ويثبت كل ما لديه. العرض وصل خلال كأس العالم للشباب، لكننا نتعامل مع الأمر بهدوء".

وتابع سيريان: "أعتقد أن كل شيء يسير ببطء، سنستأنف المحادثات في يناير وآمل أن تسير الأمور على ما يرام، بالنسبة له آمل أن تتاح هذه الفرصة له".