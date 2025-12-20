Matthias JaissleGetty
محمد سعيد

يايسله لا يكتفي بالنجوم .. الأهلي يسعى وراء جوهرتي السلفادور بعد بزوغهما في المونديال

"الراقي" يتطلع لتعزيز صفوفه بأفضل المواهب الشابة

كشف جونزالو سيريان، رئيس نادي أليانزا السلفادوري، أنه تلقى اتصالات من النادي الأهلي السعودي قبل شهر من الآن، وتحديدًا خلال منافسات كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق الصاعد لويس توبار.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لتعزيز صفوفه بلاعبين "تحت السن" من أجل الاستفادة من بند المواليد في لوائح رابطة دوري روشن السعودي، مما يوفر له بدائل مميزة للمستقبل القريب، خصوصًا بعد متابعة كشافي النادي للاعبين الشباب في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي استضافتها قطر.

  • الأهلي يسعى لضم جوهرة السلفادور

    أجرى رئيس نادي أليانزا السلفادوري، مقابلة صحفية تحدث خلالها عن مفاوضات الأهلي السعودي من أجل ضم توبار، قائلًا: "تلقينا بعض الاتصالات قبل شهر من نادي الأهلي السعودي، وهو بطل دوري أبطال آسيا من أجل ضم لويس توبار".

    وأضاف: "سنر ما يمكننا فعلها، أعتقد أنه عندما تتاح لفه فرصة فلن نقف في طريقه أو نحبطه، أعتقد أنه لاعب يستحق أن يحظى بهذه الفرصة ويثبت كل ما لديه. العرض وصل خلال كأس العالم للشباب، لكننا نتعامل مع الأمر بهدوء".

    وتابع سيريان: "أعتقد أن كل شيء يسير ببطء، سنستأنف المحادثات في يناير وآمل أن تسير الأمور على ما يرام، بالنسبة له آمل أن تتاح هذه الفرصة له".

  • المدافع إيمرسون في الصورة

    أشار جونزالو سيريان، إلى أن الأهلي تواصل أيضًا من أجل لاعب آخر في فريقه، قائلًا: "هناك أيضًا المدافع إيمرسون، فهو لاعب مميز وقائد فريقه تحت 17 عامًا، تلقى عرضًا من نفس الفريق (الأهلي)".

    وختم: "لم يتم إبرام أي تعاقدات حتى الآن، لا يمكننا التحدث عن أي شيء بجدية حتى الآن، لكن هناك تواصل جاد من جانب النادي السعودي".

  • Ricardo Mathias InternacionalGetty

    الأهلي يتحرك وراء الصفقات الواعدة

    في نفس السياق، كانت شبكة "جلوبو" البرازيلية، قد كشفت عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق ناجح للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب ريكاردو ماتياس، في خطوة تعكس استمرار إستراتيجية الأندية السعودية في استقطاب المواهب الصاعدة قبل انفجارها عالميًا، وليس الاكتفاء فقط بالأسماء اللامعة.

    وتحرك الأهلي من أجل تدعيم هجومه بالتعاقد مع ماتياس، في ظل الأخبار التي يتم تداولها، باقتراب رحيل النجم الإنجليزي إيفان توني، والذي اقترب من العودة إلى دوري روشن السعودي.

    ماتياس، صاحب الـ19 عامًا، بات يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، وقد أثبت نفسه سريعًا في ظهوره الاحترافي منذ بداية الموسم.

    وبحسب التقرير البرازيلي، فقد أرسل مانشستر يونايتد بالفعل كشافيه لمتابعة ماتياس عن كثب خلال إحدى مباريات الدوري البرازيلي، التقى خلالها إنترناسيونال مع فريق فلومينينسي في مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل، وشارك ماتياس ضمن التشكيلة الأساسية، ما منح الكشافين فرصة لرصد تحركاته وقدراته من قرب وسط أجواء تنافسية حقيقية. 

  • ماذا قدم الأهلي في موسم 2025-26؟

    استهل فريق الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بصورة لافتة عكست طموحاته الكبيرة، بعدما دشّن مشواره بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، مؤكّدًا حضوره القوي بين نخبة الأندية المحلية، ومضيفًا بطولة جديدة إلى خزائنه العامرة بالإنجازات.

    ورغم هذه الانطلاقة المثالية، لم يحافظ الأهلي على نسق ثابت في نتائجه، حيث اتسم مشواره بتقلب واضح بين مستويات قوية وانتصارات مقنعة في بعض الفترات، مقابل تعثرات مفاجئة وخسارة نقاط ثمينة في فترات أخرى، ما خلق حالة من الجدل بين جماهيره حول قدرته على الاستمرارية والمنافسة على جميع الجبهات.

    وتلقى الفريق ضربة موجعة بخسارته نهائي كأس القارات للأندية أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ليضيع حلم التتويج بلقب عالمي كان قريبًا من متناول اليد، في المقابل واصل الأهلي حضوره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ الدور نصف النهائي بعد تجاوزه العربي والباطن في الأدوار السابقة، قبل أن يعبر القادسية في مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل (3-3) وحسمها بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع مواجهة قوية في نصف النهائي.

    وعلى صعيد دوري روشن السعودي، واصل الأهلي نتائجه الإيجابية دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن، إذ حقق انتصارًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بنتيجة (2-1)، وكان قد تفوق قبلها على غريمه الاتحاد بهدف دون رد حمل توقيع نجمه الجزائري رياض محرز في الجولة الثامنة. هذه النتائج رفعت رصيد الفريق إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام الخليج.

    ورغم سجله الخالي من الهزائم في الدوري، إلا أن الأهلي أضاع ثماني نقاط كاملة نتيجة التعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، مقابل انتصارات حققها على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على المنافسة الجدية على لقب الدوري، ويجعل حظوظه أقرب إلى سباق حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

