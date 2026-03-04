أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | رسالة ماتياس يايسله للاعبين قبل ديربي الاتحاد .. وأزمة تهدد برحيل فرانك كيسييه
يايسله: أتمنى أن يستمع لاعبو الأهلي لي وقادرون على إيقاف الاتحاد
عقد ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بديربي جدة، المقرر له بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وقال المدرب الألماني عن الديربي: "نجحنا خلال الفترة الماضية في تقديم عمل جيد وحققنا من ورائه نتائج جيدة، ومواجهة الاتحاد تمثل منعطفًا مهمًا في المنافسة على اللقب، بجانب أن الديربي دائمًا ما يكون له طابعًا خاصًا".
وأضاف: "أعلم قوة الاتحاد في التحولات الهجومية، لقد درسنا الخصم جيدًا، ونعلم كيف نوقفه".
بسؤاله عن تكرار لاعبي فريقه للأخطاء، علق يايسله: "سأتحدث معهم الآن عن عدم ارتكابهم لأخطاء قريبة من مرمانا، وأتمنى أن يستمعوا لي".
وعن موقف اللاعب زكريا هوساوي المعار للأهلي من الرائد حتى نهاية الموسم الجاري، أوضح المدرب الألماني: "أمره يندرج تحت الجوانب الإدارية، وأي قرار رسمي سنصل له، سيتم إعلانه عبر القنوات الرسمية للنادي".
استفادة الأهلي من التأجيل الآسيوي .. وقصة الراحل خالد الرويحي
الضرر وصل صداه إلى أمريكا الجنوبية والهلال أكبر المستفيدين .. الفائزون والخاسرون من التأجيل الآسيوي بعد الصراع الإيراني
وسط مشهد مرتبك، لا يعلم أحد متى سيُحل، يقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاجزًا أمام مباريات منطقة الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، تحديدًا، إذ تم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا حسب تطورات الأحداث.
هذا الارتباك يعود للضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي أثرت بشكل عام على منطقة الخليج، سواء سياسيًا أو حتى كرويًا، مع اضطرار أكثر من بلد لإعلان تعليق النشاط الرياضي محليًا بها كالكويت، البحرين والأردن وغيرهم.
في المقابل ورغم وجود المملكة العربية السعودية وسط الأحداث إلا أنها محافظة على تماسكها وسريان الحياه الرياضية بها، إذ لم توقف أي مباراة بها، على إثر الصراع الدائر.
لكن التأثير الوحيد بها كان على أنديتها المشاركة في البطولات الآسيوية، إذ تم تأجيل مباريات الأهلي، الهلال والاتحاد في دور الـ16 بالنخبة الآسيوية والتي كان من المقرر أن تقام يومي الإثنين والثلاثاء، كذلك أُجلت مواجهة النصر في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.
والسؤال الآن: من هم الفائزون والخاسرون في دوري روشن السعودي وسط هذا المشهد المرتبك؟
مقترح خاص من الاتحاد .. الأندية السعودية تتدخل لإنقاذ دوري أبطال آسيا بعد الصراع الأمريكي - الإيراني
عقد الرباعي السعودي الكبير الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، يوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة التطورات الأخيرة بعد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري الأبطال 2، على إثر الصراع السياسي الدائر في الشرق الأوسط.
وقد أسفر هذا الاجتماع عن مقترح سيتم عرضه على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في محاولة لاستكمال البطولتين القارتين رغم الظروف القهرية.
لا تنسوهم من دعائكم | خالد الرويحي .. "قصة طريفة" قادته إلى الأهلي في يوم كان"تعيسًا" على أحدهم!
"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.
لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.
وفي الحلقة الثانية من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "خالد الرويحي"؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي للناشئين الأسبق، والذي يوافق اليوم الحادي عشر من رمضان ذكرى وفاته الـ33..
سخرية الاتحاد قبل الديربي .. ورسالة محمد نور لمحرز
الاتحاد يُشعل الديربي مبكرًا .. رسالة مبطنة للسخرية من الأهلي والجماهير تكشف سر الـ"3 حروف"!
قرر نادي الاتحاد السعودي، إشعال الأمور مبكرًا، قبل قيمة ديربي جدة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.
هل تحدث الاتحاد برسالة مباشرة أو كلمات تذكر الأهلي على وجه التحديد؟ في الحقيقة لا! الحساب الرسمي للعميد عبر منصة "إكس" ابتكر طريقة مختلفة تمامًا.
"انظروا لمن يعامل النادي وكأنه ملك أبيه" .. محمد نور يهاجم لاعبي الاتحاد ورياض محرز يبتسم أمام تحذيره
شن محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد، هجومًا حادًا على لاعبي فريقه من المحليين، مطالبًا إياهم بالاقتداء بروح الأجانب، ومهددًا بكشف أسماء "المتخاذلين".
اعتراف رسمي بأزمة مواجهة ضمك .. وأزمة تهدد برحيل كيسييه
بعد أزمة هدف ضمك الملغي في الأهلي.. رئيس لجنة الحكام يكشف سببًا غريبًا وراء تعطل تقنية التسلل وتفعيل "بروتوكول فيفا"
شرح مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسلوب عمل التقنيات التحكيمية الحديثة في المملكة؛ وذلك بعد الجدل الذي صاحب مباراة الأهلي وضمك، يوم 23 فبراير الماضي.
الأهلي فاز (1-0) على ضمك، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
أزمة تُهدد برحيل جماعي لـ"محترفين بارزين" في النصر والأهلي والاتحاد
تواجه أندية النصر والأهلي والاتحاد أزمة كبيرة للغاية؛ وذلك في ملف تجديد عقود المحترفين الأجانب، قبل الميركاتو الصيفي القادم "2026".
ودخل أكثر من نجم أجنبي، في صفوف النصر والأهلي والاتحاد، "الفترة الحرة" من عقودهم؛ والتي تسمح لهم بالتوقيع مع أي أندية أخرى، للانتقال إليها في الصيف القادم.
حقيقة تسبب يايسله في إصابة ديميرال
تلقى النادي الأهلي ضربة قوية للغاية؛ وذلك قبل مرحلة الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء محليًا أو قاريًا.
الأهلي الذي توّج ببطولة السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ يُنافس بقوة على لقب دوري روشن، إلى جانب التأهُل لثمن نهائي النخبة الآسيوية والمربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد إصابة النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ديميرال سيخضع لفحوصات طبية دقيقة؛ لتحديد مدة غيابه، ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المُناسب. (طالع التفاصيل)