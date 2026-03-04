أخبار الأهلي اليوم | رسالة ماتياس يايسله للاعبين قبل ديربي الاتحاد .. وأزمة تهدد برحيل فرانك كيسييه

الضرر وصل صداه إلى أمريكا الجنوبية والهلال أكبر المستفيدين .. الفائزون والخاسرون من التأجيل الآسيوي بعد الصراع الإيراني

وسط مشهد مرتبك، لا يعلم أحد متى سيُحل، يقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاجزًا أمام مباريات منطقة الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، تحديدًا، إذ تم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا حسب تطورات الأحداث.

هذا الارتباك يعود للضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي أثرت بشكل عام على منطقة الخليج، سواء سياسيًا أو حتى كرويًا، مع اضطرار أكثر من بلد لإعلان تعليق النشاط الرياضي محليًا بها كالكويت، البحرين والأردن وغيرهم.

في المقابل ورغم وجود المملكة العربية السعودية وسط الأحداث إلا أنها محافظة على تماسكها وسريان الحياه الرياضية بها، إذ لم توقف أي مباراة بها، على إثر الصراع الدائر.

لكن التأثير الوحيد بها كان على أنديتها المشاركة في البطولات الآسيوية، إذ تم تأجيل مباريات الأهلي، الهلال والاتحاد في دور الـ16 بالنخبة الآسيوية والتي كان من المقرر أن تقام يومي الإثنين والثلاثاء، كذلك أُجلت مواجهة النصر في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

والسؤال الآن: من هم الفائزون والخاسرون في دوري روشن السعودي وسط هذا المشهد المرتبك؟

مقترح خاص من الاتحاد .. الأندية السعودية تتدخل لإنقاذ دوري أبطال آسيا بعد الصراع الأمريكي - الإيراني

عقد الرباعي السعودي الكبير الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، يوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة التطورات الأخيرة بعد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري الأبطال 2، على إثر الصراع السياسي الدائر في الشرق الأوسط.

وقد أسفر هذا الاجتماع عن مقترح سيتم عرضه على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في محاولة لاستكمال البطولتين القارتين رغم الظروف القهرية.

لا تنسوهم من دعائكم | خالد الرويحي .. "قصة طريفة" قادته إلى الأهلي في يوم كان"تعيسًا" على أحدهم!

"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.

لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.

وفي الحلقة الثانية من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "خالد الرويحي"؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي للناشئين الأسبق، والذي يوافق اليوم الحادي عشر من رمضان ذكرى وفاته الـ33..