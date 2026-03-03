Goal.com
مباشر
Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

الاتحاد يُشعل الديربي مبكرًا .. رسالة مبطنة للسخرية من الأهلي والجماهير تكشف سر الـ"3 حروف"!

ذكرى ليست سعيدة لعشاق الراقي

قرر نادي الاتحاد السعودي، إشعال الأمور مبكرًا، قبل قيمة ديربي جدة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.

هل تحدث الاتحاد برسالة مباشرة أو كلمات تذكر الأهلي على وجه التحديد؟ في الحقيقة لا! الحساب الرسمي للعميد عبر منصة "إكس" ابتكر طريقة مختلفة تمامًا.

  • Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رسالة غير مباشرة

    حساب النادي قام بنشر بعض الصور لنجوم الفريق وهم يستعدون للمباراة المرتقبة للأهلي، والتي يسعى فيها الأخير للفوز من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري.

    وعلق الاتحاد على الصور قائلًا:"يستمر العمل، لقادم المنافسات، وسط معنويات عالية".

    وهنا جاء دور الجماهير لتفسير هذه التغريدة، حيث أجمعت الأغلبية على أنها مقصودة، لأنه لو قمنا بجمع أول حرف من كل جملة، سنجد أنها "يلو"، المسابقة التي شارك فيها الأهلي بعد هبوطه من دوري روشن، قبل صعوده مرة أخرى.

    • إعلان
  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    متى هبط الأهلي؟

    الراقي تلقى ضربة تاريخية في موسم 2021/2022، عندما هبط إلى دوري يلو رفقة الفيصلي والحزم، باحتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير في نسخة دوري روشن التي حسمها الهلال بتلك الفترة.

    ولحسن حظ عشاقه، الأهلي لم يستمر طويلًا في دوري يلو، حيث احتل المركز الأول بـ72 نقطة وصعد بشكل مباشر في موسم 2023/2024، واستعاد بريقه في وقت لاحق بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الجاري.

    والآن ينافس الفريق بقوة على لقب دوري روشن، باحتلاله المركز الثاني بـ59 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، ويأتي الهلال ثالثًا بـ58 نقط، ثم القادسية 54 والاتحاد 42.

  • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

  • Fabinho IttihadGetty

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0