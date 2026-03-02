الضرر وصل صداه إلى أمريكا الجنوبية والهلال أكبر المستفيدين .. الفائزون والخاسرون من التأجيل الآسيوي بعد الصراع الإيراني

وسط مشهد مرتبك، لا يعلم أحد متى سيُحل، يقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاجزًا أمام مباريات منطقة الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، تحديدًا، إذ تم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا حسب تطورات الأحداث.

هذا الارتباك يعود للضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي أثرت بشكل عام على منطقة الخليج، سواء سياسيًا أو حتى كرويًا، مع اضطرار أكثر من بلد لإعلان تعليق النشاط الرياضي محليًا بها كالكويت، البحرين والأردن وغيرهم.

في المقابل ورغم وجود المملكة العربية السعودية وسط الأحداث إلا أنها محافظة على تماسكها وسريان الحياه الرياضية بها، إذ لم توقف أي مباراة بها، على إثر الصراع الدائر.

لكن التأثير الوحيد بها كان على أنديتها المشاركة في البطولات الآسيوية، إذ تم تأجيل مباريات الأهلي، الهلال والاتحاد في دور الـ16 بالنخبة الآسيوية والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، كذلك أُجلت مواجهة النصر في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، والتي كان مقررًا لها بعد غدٍ الأربعاء.

والسؤال الآن: من هم الفائزون والخاسرون في دوري روشن السعودي وسط هذا المشهد المرتبك؟