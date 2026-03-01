شن محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد، هجومًا حادًا على لاعبي فريقه من المحليين، مطالبًا إياهم بالاقتداء بروح الأجانب، ومهددًا بكشف أسماء "المتخاذلين".
"انظروا لمن يعامل النادي وكأنه ملك أبيه" .. محمد نور يهاجم لاعبي الاتحاد ورياض محرز يبتسم أمام تحذيره
ما القصة؟
العميد يمر بفترة تراجع محلي كبيرة، خسر معها فرصة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 بنسبة كبيرة.
بالحديث عن آخر خمس جولات فقط من دوري روشن، خسر النمور بقيادة مدربهم البرتغالي سيرجيو كونسيساو سبع نقاط، بالتعادل في مباراتين وخسارة لقاء آخر.
تلقى الاتحاد الهزيمة أمام النصر (0-2) بالجولة الـ21، ثم انتصر أمام الفيحاء (2-1)، قبل التعادل (1-1) أمام الهلال والحزم، ثم الانتصار أمام الخليج (1-0)، وكل ذلك وسط أداء باهت.
ويحتل الفريق الجداوي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 42 نقطة مع مرور 24 جولة من الموسم، متأخرًا بفارق 19 نقطة عن النصر؛ صاحب الصدارة، و12 نقطة عن المربع الذهبي.
هجوم محمد نور
مع الأداء المتواضع للاتحاد، ركز محمد نور هجومه على اللاعبين المحليين، واضعًا أمامهم الثنائي البرتغالي دانيلو بيريرا والبرازيلي فابينيو للاقتداء بهما.
وقال نور في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مطلوب المزيد من الاحترام للنادي والمجهود، حديثي هنا عن اللاعبين السعوديين، انظروا لأداء بيريرا؛ يلعب وكأن الفريق ملك لأبيه، كذلك القائد فابينيو، انظروا ما يفعله داخل الملعب".
وأضاف: "المزيد من الاهتمام والتركيز مطلوب، وإلا سأتحدث بعد ذلك بالأسماء، ومن يريد أن يرحل فليفعل، ومن سيستمر فأهلًا وسهلًا به، النادي لا يقف على أحد".
"القوة العاشرة" اختتم مستمرًا في الهجوم على محليي الاتحاد: "هذه أمانة، أنت تأخذ راتبًا، والجمهور لا يقصر معك، بعد ذلك سأذكر أسماءكم، من لا يريد البقاء فليرحل".
رياض محرز يسخر من تحذير نور
على جانب آخر، التقى محمد نور بالجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، على هامش إحدى الدورات الرمضانية، فوجدها فرصة لاستفزازه..
نور قال لرياض محرز: "الاتحاد أصبح مشكلة الآن، أصبح قادمًا بسرعة"، بينما اكتفى الجزائري بعدم الرد محافظًا على ابتسامته العريضة، ساخرًا ومتمتمًا ببعض الكلمات، قبل ديربي جدة المنتظر بعد أيام قليلة بين الفريقين.
وماذا بعد؟
الاتحاد كان من المفترض أن يلتقي بالوحدة الإماراتي بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، لكن تقرر تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، على إثر الصراع الدائر في المنطقة بين أمريكا وإيران.
فيما من المقرر أن يحل الاتحاد ضيفًا على الأهلي، في السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.
وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.