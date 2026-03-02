ضربة قوية.. إصابة نجم الأهلي وحقيقة تورط ماتياس يايسله في الأزمة!

لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي وليد سعيد رد على الأنباء المتداولة حاليًا، بشأن إشراك المدير الفني الألماني للنادي الأهلي ماتياس يايسله، لمدافعه التركي ميريح ديميرال ضد فريق الرياض؛ وهو غير جاهز طبيًا 100%، الأمر الذي أدى إلى تجدد إصابته.

وشارك ديميرال لمدة 62 دقيقة، في فوز الأهلي (1-0) على الرياض، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد العودة من الإصابة التي غيبته عن الراقي، لعدة أسابيع.

ونفى سعيد أن تكون إصابة ديميرال الجديدة، هي نفسها تلك التي غيبته عن الملاعب في الفترة الماضية؛ ليُبرئ يايسله من كل الاتهامات التي وُجِهت إليه، بعد معاناة المدافع التركي الأخيرة.