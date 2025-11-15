(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يستهدف ضم فينيسيوس مجانًا وليفربول يراقب ثنائي إكوادوري
باريس يستهدف فينيسيوس
قرر باريس سان جيرمان التحرك وضم فينيسيوس جونيور ولكن ليس في المستقبل القريب، وذلك بحسب موقع "فيكاخيس" الإسباني المتخصص في الانتقالات.
وقال التقرير إن بي إس جي سينتظر نهاية عقد البرازيلي مع ريال مدريد في يونيو 2027 ويتقدم للتعاقد معه بشكل مجاني في ظل عدم رغبته في تلبية رغبات الملكي المالية.
واختلفت التقارير في الأيام الماضية بخصوص مستقبل الجناح البرازيلي مع ريال مدريد، وسط أنباء تشير لخلافات مع مدربه تشابي ألونسو ورغبة في المغادرة، وأخرى تؤكد سعي النادي لإبقاء فينيسيوس وتمديد عقده حتى 2030 على الأقل.
ثنائي إكوادوري في خطط ليفربول
ذكرت "ديلي ميل" أن ليفربول يستهدف التعاقد مع قلب دفاع كلوب بروج البلجيكي جويل أوردونيز، وأن النادي أرسل بالفعل كشافيه لمراقبة اللاعب في أكثر من مناسبة وحاز على إعجابهم بسبب قدراته البدنية.
اسم إكوادوري آخر يدخل دائرة اهتمامات الريدز هو دينر أوردونيز، لاعب إنديبينديينتي ديلا فالي في بلاده، وهو على عكس مواطنه جويل يعد مشروعًا شابًا للمستقبل، ولكن ليفربول يريد تأمين ضمه مبكرًا خوفًا من المنافسة.
زيدان يلمح مجددًا لعودته للتدريب
خرج زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، للتأكيد مرة أخرى على اقتراب عودته لمجال التدريب، بعد فترة من الغياب عن الساحة خلال السنوات الماضية.
صاحب الـ53 سنة رحل عن ريال في يونيو 2021، وارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأخرى، ولكن يظل كما هو بلا أي وظيفة جديدة، وسط تأكيدات حول قيادته لمنتخب فرنسا، باعتبار هذا المنصب هو حلمه الأكبر.
وفقًا للمعطيات الحالية، فإن الحلم أصبح قريبًا من التحول إلى حقيقة، ديدييه ديشان، المدرب الحالي للديوك أعلن رحيله بعد كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، مما يعني أنه سيفسح الطريق أمام عودة مواطنه للتدريب.

برشلونة يراقب نجم مونديال الشباب
في إطار بحثه المستمر عن المواهب الصاعدة، وجّه نادي برشلونة أنظاره مجددًا نحو البرازيل، حيث يلفت الأنظار لاعب الوسط الشاب زي لوكاس، والذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.
بيريرا مرشح للعودة للسعودية
تلقى ماتيوس بيريرا عروضًا من الخارج، لكنه لن يغادر كروزيرو في عام 2026. فقد أبرم لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا اتفاقًا شفهيًا لتمديد عقده مع توكا دا رابوسا، وفقًا لما علمته GOAL.
تلقى أندية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استفسارات حول وضع لاعب الوسط، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026. ومع ذلك، لا ينوي اللاعب مغادرة ناديه الحالي، وقد أبرم بالفعل اتفاقًا جديدًا.
سيكون عقد ماتيوس بيريرا مع كروزيرو حتى ديسمبر 2028، مع خيار التجديد لموسم آخر. سيتم تجديد العقد تلقائيًا وفقًا للأرقام التي حققها في العام الأخير من العقد.

عرض تركي لتير شتيجن
بارقة أمل جديدة تظهر أمام نادي برشلونة الإسباني، بعد تكثيف نادي بشكتاش التركي محاولاته، من أجل استعارة حارسه مارك أندريه تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
شتيجن يقضي الفترة الحالية بعيدًا عن الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي، بسبب الآلام التي شعر بها في منطقة أسفل الظهر، حيث يتحسن حاليًا ومن المتوقع عودته إلى الملاعب قريبًا.
ورغم اقتراب تعافيه، إلا أن ظهور الألماني مع برشلونة كأساسي من جديد أصبح في غاية الصعوبة، بسبب تقدم الثنائي جوان جارسيا وفويتشيك شتشيسني عليه في ترتيب الحراس لدى المدرب هانز فليك.

تحركات قوية .. الهلال قد يوقع مع نجم النصر قريبًا وعرض لضم "مفاجأة السعودية"
بدأ مسؤولو نادي الهلال في التحرك بقوة؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعددٍ من الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".
الهلال لا يزال ينافس على جميع البطولات في الموسم الحالي؛ بداية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وصولًا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية.

طلبات جيراسي للانتقال للسعودية
رغم أرقامه التهديفية مع بوروسيا دورتموند، إلا أن المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يبدو أن يفكر في شد رحاله إلى تجربة جديدة، وقد ترسو سفينته عند دوري روشن السعودي.
ورغم ارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2028، إلا أن جيراسي قد يصير أحد الصفقات الكبرى في دوري روشن، بعد ظهور تطورات جديدة حول مصير اللاعب، تتعلق بوكيل أعماله.

الاتحاد يحسم مصير كانتي وبنزيما
اتخذت اللجنة الفنية بنادي الاتحاد قرارًا مهمًا للغاية، بخصوص مستقبل عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وخاصة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو تافاريس.
عقود بنزيما وكانتي وفابينيو مع الاتحاد، تنتهي في 30 يونيو 2026؛ ما يعطيهم الحق في التفاوض مع أي أندية أخرى "مجانًا"، بداية من يناير القادم.

