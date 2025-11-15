أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يستهدف ضم فينيسيوس مجانًا وليفربول يراقب ثنائي إكوادوري

قرر باريس سان جيرمان التحرك وضم فينيسيوس جونيور ولكن ليس في المستقبل القريب، وذلك بحسب موقع "فيكاخيس" الإسباني المتخصص في الانتقالات.

وقال التقرير إن بي إس جي سينتظر نهاية عقد البرازيلي مع ريال مدريد في يونيو 2027 ويتقدم للتعاقد معه بشكل مجاني في ظل عدم رغبته في تلبية رغبات الملكي المالية.

واختلفت التقارير في الأيام الماضية بخصوص مستقبل الجناح البرازيلي مع ريال مدريد، وسط أنباء تشير لخلافات مع مدربه تشابي ألونسو ورغبة في المغادرة، وأخرى تؤكد سعي النادي لإبقاء فينيسيوس وتمديد عقده حتى 2030 على الأقل.