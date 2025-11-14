FBL-KSA-SUPER CUP-ITTIHAD-HILALAFP
"بعد طلب سيرجيو كونسيساو التجديد لهم" .. الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا في مستقبل كريم بنزيما وكانتي وفابينيو

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

اتخذت اللجنة الفنية بنادي الاتحاد قرارًا مهمًا للغاية، بخصوص مستقبل عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وخاصة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو تافاريس.

عقود بنزيما وكانتي وفابينيو مع الاتحاد، تنتهي في 30 يونيو 2026؛ ما يعطيهم الحق في التفاوض مع أي أندية أخرى "مجانًا"، بداية من يناير القادم.

    أنباء عن طلب سيرجيو كونسيساو التجديد لـ"سداسي الاتحاد"

    خلال الأيام الماضية.. انتشر خبر مهم للغاية؛ يفيد بطلب المدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو، تجديد عقود 6 نجوم في الفريق الأول لكرة القدم.

    هؤلاء النجوم حسب ما ذكره موقع "365Scores"؛ هم: "كريم بنزيما، نجولو كانتي، دانيلو بيريرا، فابينيو تافاريس، عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود".

    وأوضح الموقع وقتها أن الاتحاد سيقوم بتعديل عقود هؤلاء اللاعبين، حال التجديد معهم بشكلٍ رسمي؛ بما يتناسب مع الأداء الفني، والانضباط السلوكي.

    تأجيل تجديد عقود بنزيما وكانتي وفابينيو.. لهذا السبب!

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الجمعة، عن مستجدات مهمة في مستقبل الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس، ثلاثي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    الصحيفة أعلنت أن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، قررت تأجيل فتح ملف تجديد عقود بنزيما وكانتي وفابينيو، في الوقت الحالي.

    ونقلت الصحيفة عن مصادر اتحادية؛ بأن قرار تأجيل فتح ملف تجديد عقود هذا الثلاثي، يعود إلى رغبة اللجنة الفنية في الحفاظ على التركيز الكامل للفريق الأول.

    وأضافت المصادر: "اللجنة الفنية ترى أن التفاوض مع النجوم أصحاب العقود الضخمة، في الوقت الحالي من الموسم الرياضي؛ من شأنه أن يضر باستقرار الفريق".

    موعد فتح الاتحاد ملف الثلاثي بنزيما وكانتي وفابينيو

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. صحيفة "الرياضية" تحدثت عن الموعد المرتقب؛ لفتح اللجنة الفنية بنادي الاتحاد ملف تجديد عقود الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس، ثلاثي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    وأوضحت الصحيفة أن اللجنة تُخطط لبدء التفاوض مع بنزيما وكانتي وفابينيو، في ديسمبر القادم؛ وتحديدًا خلال فترة توقف المنافسات المحلية في المملكة العربية السعودية، بسبب بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    ويشارك منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

    وشددت الصحيفة على أن اختيار هذا التوقيت أيضًا؛ سيضمن حسم مصير اللاعبين الثلاثة، قبل دخولهم "الفترة الحرة" من عقودهم رسميًا.

    أرقام بنزيما وكانتي وفابينيو مع نادي الاتحاد

    الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس، انضموا إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمين من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، على التوالي.

    ووقع اللاعبون الثلاثة على عقود تربطهم بنادي الاتحاد؛ لمدة 3 مواسم كاملة، حتى 30 يونيو من عام 2026.

    ومنذ الانضمام للعميد الاتحادي.. لعب بنزيما 71 مباراة رسمية؛ سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 17 آخرين، في مختلف المسابقات.

    ومن ناحيته.. شارك كانتي في 92 لقاء مع الاتحاد، أسهم خلالها بـ19 هدفًا بين تسجيل وصناعة؛ بينما لعب فابينيو 80 مباراة، بصم فيها على 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد بالتفصيل

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 43 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

