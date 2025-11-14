Cruzeiro v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
بعد تلقيه عروضًا سعودية .. ماتيوس بيريرا يحسم موقفه من الاستمرار مع كروزيرو

اللاعب المهاجم تم استقطابه من قبل أندية أجنبية في سوق كرة القدم، لكنه لا ينوي مغادرة توكا دا رابوسا.

تلقى ماتيوس بيريرا عروضًا من الخارج، لكنه لن يغادر كروزيرو في عام 2026. فقد أبرم لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا اتفاقًا شفهيًا لتمديد عقده مع توكا دا رابوسا، وفقًا لما علمته GOAL.

تلقى أندية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استفسارات حول وضع لاعب الوسط، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026. ومع ذلك، لا ينوي اللاعب مغادرة ناديه الحالي، وقد أبرم بالفعل اتفاقًا جديدًا.

سيكون عقد ماتيوس بيريرا مع كروزيرو حتى ديسمبر 2028، مع خيار التجديد لموسم آخر. سيتم تجديد العقد تلقائيًا وفقًا للأرقام التي حققها في العام الأخير من العقد.

  • Palmeiras v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    اتفاقية موجهة

    أعلن ماتيوس بيريرا خلف الكواليس أنه لا ينوي مغادرة كروزيرو عند انتهاء عقده الحالي في يونيو من العام المقبل. وسيكون لاعب الوسط المهاجم حراً في توقيع عقد مسبق مع نادٍ آخر اعتباراً من يناير 2026. ومع ذلك، فإن الفكرة هي توقيع التزام جديد مع النادي في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء منافسات الدوري البرازيلي وكأس البرازيل. وهناك بالفعل اتفاق شفهي على بقاء لاعب الوسط في توكا دا رابوسا.

  • Atletico Mineiro v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    قطعة حاسمة من ليوناردو جارديم

    أصبح ماتيوس بيريرا لاعباً أساسياً في الفريق الذي يديره ليوناردو جارديم. في بداية العام، كان لاعب الوسط الهجومي على وشك الانتقال إلى نادي زينيت الروسي. لكن اللاعب رقم 10 تراجع عن الصفقة بعد إجراء الفحوصات الطبية. لم يرغب في توقيع العقد مع النادي الروسي. في عام 2025، لعب 46 مباراة مع كروزيرو، وسجل ستة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة. خلال هذه الفترة، لعب 3581 دقيقة.

