في إطار بحثه المستمر عن المواهب الصاعدة، وجّه نادي برشلونة أنظاره مجددًا نحو البرازيل، حيث يلفت الأنظار لاعب الوسط الشاب زي لوكاس، والذي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.
لم يسجل أو يصنع هدفًا ولكن! .. برشلونة يدخل الرهان على قائد البرازيل الواعد
اهتمام أوروبي في توقيت حاسم
بحسب تقارير صحفية برازيلية نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن شبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن النادي الكتالوني يتابع اللاعب عن كثب، في وقت يشهد ناديه سبورت ريسيفي أزمة مالية خانقة.
وقد أوفد النادي البرازيلي مديره الرياضي إلى قطر بهدف فتح الباب أمام العروض المحتملة لنجمه الواعد، حيث يقدّر النادي قيمة الصفقة بنحو 15 مليون يورو.
التقارير أكدت أن عروضًا قاربت 12 مليون يورو قد رُفضت بالفعل لعدم تلبية توقعات النادي، ما يعكس رغبة ريسيفي في تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع اللاعب.
- Getty Images Sport
موقف برشلونة من صفقة زي لوكاس
داخل أروقة برشلونة، تم عرض ملف اللاعب على المدير الرياضي ديكو وفريق الكشافين، شأنه شأن العديد من المواهب الأخرى، ومع ذلك، تؤكد المصادر أن النادي لم يتخذ أي خطوات رسمية حتى الآن لبدء مفاوضات بشأن الصفقة.
ورغم ذلك، تشير وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن برشلونة يتابع تفاصيل أداء زي لوكاس في البطولة بدقة، ما يعزز فكرة أن اللاعب لا يزال ضمن دائرة اهتمام النادي الكتالوني.
قائد المنتخب البرازيلي
في كأس العالم تحت 17 عامًا، برز زي لوكاس كقائد للمنتخب البرازيلي، حيث شارك أساسيًا في المباريات الثلاث بدور المجموعات ونجح في صناعة هدف واحد.
وقد ضمن المنتخب البرازيلي تأهله إلى دور الـ32 بعدما احتل صدارة مجموعته بـ7 نقاط، حيث انتصر على هندراوس بسباعية نظيفة وفاز على إندونيسيا برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع زامبيا بهدف لمثله، ليعبر إلى الأدوار الإقصائية، حيث سيواجه منتخب باراجواي مساء اليوم الجمعة.
رؤية الكشافين تعارض أرقامه الفردية
على مستوى النادي، يعيش اللاعب البرازيلي زي لوكاس وضعًا أكثر تعقيدًا، إذ هبط فريقه سبورت ريسيفي رسميًا بعد أن جمع 17 نقطة فقط من أصل 32 مباراة.
أما على الصعيد الفردي، فلم يتمكن زي لوكاس من تسجيل أي أهداف أو صناعة فرص خلال عام 2025، لكن الكشافين يرون أن قدراته الفنية وقيادته داخل الملعب تجعله مشروع نجم مستقبلي.
وبهذا، يبقى مستقبل زي لوكاس مفتوحًا على احتمالات عدة، بين رغبة ناديه في بيعه لتجاوز أزماته المالية، واهتمام أندية أوروبية كبرى مثل برشلونة بضم قائد منتخب البرازيل تحت 17 عامًا.
- Getty
البرازيل منجم مواهب برشلونة
هناك حالة تفاؤل في برشلونة من صفقة زي لوكاس، حيث اعتاد النادي الكتالوني على مدار العقود الماضية، استقطاب أبرز المواهب البرازيلية في سن صغيرة لتعزيز صفوفه، حيث شكّل هؤلاء اللاعبين إضافة نوعية للفريق الكتالوني.
ومن بين الأسماء التاريخية، يبرز الأسطورة رونالدينيو الذي وصل في مطلع العشرينيات من عمره ليصبح أحد أعظم أساطير النادي، كما انضم نيمار دا سيلفا في سن مبكرة قادمًا من سانتوس ليشكّل ثلاثيًا تاريخيًا مع ميسي وسواريز.
كذلك، كان روماريو وريفالدو من أبرز النجوم الذين تركوا بصمة قوية في كامب نو، رغم وصولهم في مراحل مختلفة من مسيرتهم.
هذه التجارب الناجحة جعلت برشلونة يواصل اهتمامه بالمواهب البرازيلية الناشئة، إدراكًا منه أن المدرسة البرازيلية لطالما أنجبت لاعبين يتمتعون بالمهارة والخيال الكروي، وهو ما يتماشى مع فلسفة النادي القائمة على الإبداع والمتعة داخل الملعب.
ما التالي لبرشلونة؟
نجح برشلونة في تجاوز صدمة خسارته كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد بشكل سريع، حيث عاد خلال الأسابيع الماضية إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن النادي الملكي.
وبعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي الحالية، يستعيد برشلونة نجومه الموزعين على أكبر المنتخبات العالمية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، وستكون أولى المحطات عندما يستضيف الجار والغريم أتلتيك بيلباو، وذلك يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.
وبعد ذلك يخرج برشلونة في مهمة قارية صعبة للغاية، حيث يحل ضيفًا على تشيلسي الإنجليزي في معقله "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتمثل المباراة أهمية كبيرة للبلوجرانا، حيث يواجه الفريق الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل حصد 3 نقاط مهمة يحتاجها من أجل تعديل أوضاعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، والفوز سيمنحه دفعة قوية للدخول وسط الثمانية الكبار.