زيدان يتهرب من سؤال "ألونسو وريال مدريد" ويعطي إشارة واضحة حول عودته إلى التدريب

خرج زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، للتأكيد مرة أخرى على اقتراب عودته لمجال التدريب، بعد فترة من الغياب عن الساحة خلال السنوات الماضية.

صاحب الـ53 سنة رحل عن ريال في يونيو 2021، وارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأخرى، ولكن يظل كما هو بلا أي وظيفة جديدة، وسط تأكيدات حول قيادته لمنتخب فرنسا، باعتبار هذا المنصب هو حلمه الأكبر.

وفقًا للمعطيات الحالية، فإن الحلم أصبح قريبًا من التحول إلى حقيقة، ديدييه ديشان، المدرب الحالي للديوك أعلن رحيله بعد كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، مما يعني أنه سيفسح الطريق أمام عودة مواطنه للتدريب.