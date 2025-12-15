Hilal Mohamed Kanno Kalidou KoulibaliGetty
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | عملاق أوروبي يراقب كنو .. ومفاجأة "الاستقطاب" بعد استحواذ الوليد بن طلال!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 15 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    استحواذ الوليد بن طلال على الهلال .. ما الجديد؟

    مستقبل الهلال بعد "استحواذ" الوليد بن طلال .. مفاجأة برنامج الاستقطاب و"تمني" بعدم تكرار الخطوة في النصر!

    يستعد نادي الهلال، لخطوة تاريخية، في ظل ترقب الإعلان عن صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، على النادي، والتي تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة السعودية.

    ويخضع الهلال - حاليًا - لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهم "الزعيم"، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال، في خطوة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال شهر ديسمبر الجاري.

    اختلاف "مقلق" عن الهلال .. محمد البكيري يُفجر مفاجأة كبرى بشأن "الاستحواذ" على الاتحاد

    فجرت أخبار استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال السعودي كاملًا مشاعر الأمل والفرح لدى مشجعي الأندية الأخرى، خاصة النصر والاتحاد والأهلي، إذ يتوقع الجميع أن تكون أنديتهم هي التالية في قائمة الأندية التي سيستحوذ عليها المستثمرون في السعودية.

    الصحفي محمد البكيري أقلق جمهور الاتحاد بكشفه عن أخبار تُظهر أن وضع ناديهم سيختلف عن وضع الزعيم في هذا الملف. فما الذي قاله؟

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يوفنتوس يستفسر عن نجم الزعيم .. وحالة تفصل سعود عن العودة إلى روشن

    مفاجأة | يوفنتوس يستفسر عن محمد كنو .. ونجم الهلال السابق يسخر: الإنترنت لم يصل إيطاليا بعد!

    فجر سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي والمحلل الحالي ببرنامج "نادينا"، مفاجأة من العيار الثقيل عن اهتمام العملاق الإيطالي يوفنتوس بمحمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم والصقور الخضر، إبان فترة كأس العالم قطر 2022.

    بين مفاجأة الهلال والبقاء في أوروبا .. "حدث معين" يُعيد سعود عبد الحميد إلى دوري روشن!

    لا يزال الحديث موصولًا حول مستقبل سعود عبد الحميد، ظهير الهلال والاتحاد السابق، الذي بات يواجه تحديات كبيرة من أجل إنقاذ حلمه في الاحتراف الأوروبي، خلال الفترة المُقبلة.

    بين آن وآخر، تخرج التقارير حول عودة "محتملة" لسعود إلى دوري روشن السعودي، في ظل معاناته من عدم نيل فرصة المشاركة أساسيًا، سواءً مع روما الإيطالي أو لانس الفرنسي.

    ورغم ذلك، إلا أن صاحب الـ26 عامًا، يواصل التأكيد على رغبته في الاستمرار في أوروبا، ولكن يبدو أن حدثًا قادمًا قد يغير من رؤية سعود، والذي ينافس على مقعد في المنتخب السعودي، خلال منافسات كأس العالم 2026.

  • Mohamed Simakan NassrGetty

    سيماكان يشعل تحدي الهلال .. وحقيقة المدرجات الخاوية في ودية المحرق

    "جيسوس يريد قتلي" .. سيماكان يرد على عروض الرحيل و"الحلم المستحيل" باللعب مع رونالدو وماني!

    أطلق محمد سيماكان، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، العديد من التصريحات المثيرة حول وضعه في الفريق، ومشاركته اللعب بجانب نجوم على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني، فضلًا عن تلقيه عروضًا خارجية للرحيل، وإشادته بثنائي الفريق اللذين يمكنهما الاحتراف في أوروبا.

    "أراه أفضل من حارس الأردن" .. أسطورة الهلال يوجه نصيحة "خاصة" إلى نواف العقيدي!

    يستعد المنتخب السعودي لملحمة كروية جديدة، أمام نظيره الأردني، في صراع الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025".

    الأخضر الذي يبحث عن أول تتويج منذ عام 2003، يواصل المضي قدمًا مع "مدربه" هيرفي رينارد، في مواجهة الأردن، الذي يعيش فترة ذهبية، بعد تأهله لنهائي كأس آسيا، وبلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

    وتقام مباراة السعودية والأردن، على ملعب البيت، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب 2025، حيث يعبر الفائز إلى المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة المغرب والإمارات.

    "موجهين من غبي أكبر" .. حقيقة أزمة "المدرجات الخاوية" بودية الهلال والمحرق

    شهدت الساعات الأخيرة بعض الأصوات الساخرة من المدرجات الخالية خلال المباراة الهلال ضد نظيره المحرق البحريني الودية، التي أقيمت في ختام معسكر الزعيم الذي أقيم في الإمارات.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

