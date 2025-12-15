أخبار الهلال اليوم | عملاق أوروبي يراقب كنو .. ومفاجأة "الاستقطاب" بعد استحواذ الوليد بن طلال!

مستقبل الهلال بعد "استحواذ" الوليد بن طلال .. مفاجأة برنامج الاستقطاب و"تمني" بعدم تكرار الخطوة في النصر!

يستعد نادي الهلال، لخطوة تاريخية، في ظل ترقب الإعلان عن صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، على النادي، والتي تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة السعودية.

ويخضع الهلال - حاليًا - لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهم "الزعيم"، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال، في خطوة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال شهر ديسمبر الجاري.

فجرت أخبار استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال السعودي كاملًا مشاعر الأمل والفرح لدى مشجعي الأندية الأخرى، خاصة النصر والاتحاد والأهلي، إذ يتوقع الجميع أن تكون أنديتهم هي التالية في قائمة الأندية التي سيستحوذ عليها المستثمرون في السعودية.

الصحفي محمد البكيري أقلق جمهور الاتحاد بكشفه عن أخبار تُظهر أن وضع ناديهم سيختلف عن وضع الزعيم في هذا الملف. فما الذي قاله؟