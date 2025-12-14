اختلاف "مقلق" عن الهلال .. محمد البكيري يُفجر مفاجأة كبرى بشأن "الاستحواذ" على الاتحاد

مثّل صيف 2023 نقطة تحول كبرى في كرة القدم السعودية، بعد إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من ملكية أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وبعدها بدأ حجم إنفاق تلك الأندية في سوق الانتقالات يزيد بشكل كبير جدًا مما مكنهم من ضم عديد النجوم من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتبع تلك الأندية الأربعة انتقال ملكية بعض الأندية لشركات ومؤسسات في السعودية، مثل استحواذ شركة أرامكو على القادسية ونيوم على نادي الصقور وتغيير اسمه، ورجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج على نادي الخلود.

الأيام الأخيرة حملت أخبارًا عن نقلة نوعية أخرى في مستقبل الأندية السعودية، حيث أعلن عن استعداد الأمير الوليد بن طلال على إعلانه الاستحواذ الكامل على نادي الهلال وأشارت المصادر إلى أن الاستحواذ سيكون كاملًا وسيُعلن قبل بداية العام الجديد.

المصادر الصحفية تؤكد أن الهلال هو مجرد البداية، إذ من المتوقع أن تسير أندية أخرى على نفس النهج وأبرزها الثلاثي الكبير .. النصر والاتحاد والأهلي.