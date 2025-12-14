مستقبل الهلال بعد "استحواذ" الوليد بن طلال .. مفاجأة برنامج الاستقطاب و"تمني" بعدم تكرار الخطوة في النصر!

يستعد نادي الهلال، لخطوة تاريخية، في ظل ترقب الإعلان عن صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، على النادي، والتي تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة السعودية.

ويخضع الهلال - حاليًا - لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهم "الزعيم"، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال، في خطوة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتشير تقارير إلى أن الهلال سيكون له السبق في تلك الخطوة، وينتظر توجه النصر والاتحاد أيضًا من "ملكية" صندوق الاستثمارات، فيما لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل الأهلي.