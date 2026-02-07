Goal.com
Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | أسباب تفسد انتقال ليوناردو إلى فلامنجو .. ورد رسمي على ضم صلاح وعودة سعود عبدالحميد!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 7 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق السابع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    حقيقة اهتمام فلامنجو بضم ماركوس ليوناردو

    أفاد الصحفي ماورو سيزار، بحقيقة ما يتم تداوله بشأن اهتمام نادي فلامنجو، بطل الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، بضم ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال المرحلة المُقبلة.

    وقال سيزار، عبر منصة (إكس)، إن فلامنجو لا يحاول - من الأساس - ضم ماركوس ليوناردو، حتى ولو على سبيل الإعارة، لعدة أسباب؛ عدم امتلاكه الخصائص المطلوبة في مهاجم فلامنجو الجديد، فضلًا عن تكلفته العالية، وعدم إبداء اللاعب أي اهتمام بالرحيل.

    ونوّه سيزار بأن الحالة الوحيدة التي قد تغير موقف فلامنجو بشأن ليوناردو، بأن يبدي اللاعب رغبته في تمثيل النادي، مضيفًا أن البطل البرازيلي لم يحرز أي تقدم في مفاوضاته مع أي مهاجم آخر في الوقت الحالي.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    رد على ضم صلاح وإغلاق قصة سعود

    "لا أعرف ماذا يحدث مع رونالدو" .. الرئيس التنفيذي للهلال يغلق قصة سعود تمامًا ويرد على أنباء ضم صلاح!

    علق ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، على الأزمة الحالية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واعتراضه على صفقات الزعيم في الميركاتو الشتوي.

    في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال الأسبوع الماضي، قبل عودته في وقت لاحق، ولكنه غاب عن مباراتي الفريق ضد الرياض والاتحاد في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

    حيرة يتمناها الجميع إلا إنزاجي .. قناعات الإيطالي تهدد موسم الهلال و"طريقة جوارديولا" لن تنقذه من الفشل!

    وسط كل الضجة المثارة حول صفقات الهلال في ميركاتو الشتاء، وحديث الجميع على أنها "ميزة ضخمة" أغضبت المنافسين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم النصر، يجلس سيموني إنزاجي في حيرة من أمره.

    بعد ميركاتو يناير المزدحم، والانتقال الصاخب لكريم بنزيما من الاتحاد للهلال، أصبح لدى الزعيم 12 لاعبًا محترفًا، سيكون الإيطالي مطالبًا بمنحهم الفرصة والاستفادة منهم بأقصى شكل ممكن.

    إدارة الهلال لم تنفق على هذه التدعيمات من فراغ، النادي يحارب في كل الاتجاهات ويريد المنافسة على البطولات، بعد خروجه خالي الوفاض الموسم الماضي باستثناء حصوله على لقب كأس السوبر، وهو إنجاز غير مرضي لعشاقه.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مصير شكوى الهلال ضد الحمدان

    أكد المستشار القانوني أحمد الأمير، أن موقف عبد الله الحمدان، مهاجم النصر الجديد، يعد قانونيًا بشأن فسخ عقده مع الهلال من طرف واحد، كونها وقعت خارج الفترة المحمية في عقده.

    وأوضح الأمير أن اللاعب وناديه الجديد، قاما بتعديل تاريخ بداية العقد، ليبدأ قبل نهاية فترة التسجيل الشتوية، حتى يتمكن النصر من تسجيله، وهذه جميعها إجراءات قانونية صحيحة، كما أن تسجيله في النظام الإلكتروني للرابطة، قانوني، ما يعني نظامية مشاركته في مباراة الاتحاد.

    الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

    في ليلة شهدت فوزًا نصراويًا مثيرًا، يبدو أن الاتحاد قرر أن تكون للمواجهة فصل جديد، بعد صافرة النهاية، باحتجاج رسمي ضد العالمي.

    النصر حقق فوزًا على الاتحاد في الأول بارك، بهدفين نظيفين عن طريق ساديو ماني "من ركلة جزاء"، وأنجيلو جابرييل، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا، وتفوقًا من قِبل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، في إدارة المباراة أمام مواطنه سيرجيو كونسيساو، في غياب قائد الأصفر، كريستيانو رونالدو.

    في ليلة ولاء نجم النصر: تهمة الهلال تطارد جورج جيسوس مجددًا.. والقدر يعاقب الاتحاد بـ"أعنف طريقة"

    في ليلة غاب فيها "الدون" كريستيانو رونالدو، وحضر خلالها فريق النصر الأول لكرة القدم؛ برهن فرسان نجد أن الرهان على المجموعة، هو السر الحقيقي للنجاح.

    النصر فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ثنائية النصر في الشباك الاتحادية؛ جاءت عن طريق كل من النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 84، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 90+6.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد حاسم على أزمة "شارة" بنزيما بين الاتحاد والهلال

    "أجبر الاتحاد على هذا الأمر!".. اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما والرد يأتي سريعًا

    ما تزال أصداء مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صفوف العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ تهز الشارع الرياضي السعودي، وحتى العالمي.

    بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، غادر العميد الاتحادي إلى نادي الهلال؛ بعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع أول مباراة للهلال.. سجل النجم الفرنسي 3 أهداف وصنع آخر، خلال الفوز (6-0) على نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • الهلال في دوري روشن السعودي

    دليل شراء تذاكر نادي الهلال 2025/26:الأسعار والمواعيد ومنافذ البيع

    في السنوات الأخيرة، أصبح الدوري السعودي للمحترفين وجهةً عالمية لعشاق كرة القدم، مع وصول نجوم كبار للعب في الشرق الأوسط. وفي وسط العاصمة الرياض، يتربع نادي الهلال على عرش الشهرة، إذ فاز بلقب الدوري السعودي 21 مرة منذ عام 1962، ويُعد رمزًا للتفوق والنجاح على الساحة المحلية والقارية.

    دع GOAL يزودك بجميع المعلومات التي تحتاجها حول شراء تذاكر مباريات الهلال، بما في ذلك كيفية شرائها وسعرها.

    جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...

    جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

    تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...

    جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

دوري أبطال آسيا النخبة
شباب أهلي دبي crest
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
الهلال crest
الهلال
الهلال
0