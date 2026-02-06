الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الاتحاد، تقدمت باحتجاج رسمي ضد نظامية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في مباراة الفريقين، مساء الجمعة.

وكان النصر قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع عبد الله الحمدان، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر، إلا أن صفقة اللاعب صاحبتها الكثير من الجدل، بعد ورود أنباء حول مطالبته للهلال بفسخ عقده، والذي كان يُفترض أن ينتهي بعد غلق الفترة الشتوية بأيام، قبل رحيله إلى العالمي، فضلًا عن تقدم الهلال بمذكرة تؤكد أن اللاعب فسخ عقده من طرف واحد.

وسجل الحمدان، الذي تقرر ارتداؤه للقميص رقم "9"، مشاركته الأولى مع النصر، في الدقيقة 90 من عمر مباراة الاتحاد، حيث دخل المواجهة بديلًا للفرنسي كينجسلي كومان.