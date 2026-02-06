Goal.com
"أجبر الاتحاد على هذا الأمر!".. اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما والرد يأتي سريعًا

اسم سعد اللذيذ أثار الجدل طوال فترة رئاسته لبرنامج الاستقطابات..

ما تزال أصداء مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صفوف العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ تهز الشارع الرياضي السعودي، وحتى العالمي.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، غادر العميد الاتحادي إلى نادي الهلال؛ بعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

ومع أول مباراة للهلال.. سجل النجم الفرنسي 3 أهداف وصنع آخر، خلال الفوز (6-0) على نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • Karim Benzemagetty

    كواليس مثيرة في أزمة كريم بنزيما مع الاتحاد

    وفي هذا السياق.. فتح الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته النار على النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ معتبرًا أنه تلاعب بنادي الاتحاد، ثم رحل.

    فلاته أشار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن بنزيما انضم للاتحاد صيف 2023، مع مجموعة من الشروط؛ التي تم تلبيتها له.

    وأوضح فلاته أنه من بين هذه الشروط؛ الاستغناء عن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وبعض اللاعبين، على رأسهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

    وأعرب الإعلامي الرياضي عن دهشته الكبيرة، من طريقة مغادرة النجم الفرنسي للعميد؛ رغم أن النادي كان يُلبي له كل شروطه، على مدار عامين ونصف.

    وأضاف فلاته: "وصل الحال بشقيق بنزيما، قبل انتقال النجم الفرنسي إلى الهلال؛ ليقول لإدارة الاتحاد (إما تجددوا له أو لن يركض في الملعب خوفًا من الإصابة)".

    وشدد عبدالله فلاته على أن كريم بنزيما، هدد نادي الاتحاد بامتلاكه عرضًا من الدوري الأمريكي؛ وذلك أثناء محاولته الضغط على الإدارة، لتجديد عقده.

  • اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما

    واستكمالًا لتصريحاته.. وجّه الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته اتهامات خطيرة إلى سعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطابات السعودي سابقًا، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي نيوم.

    وزعم فلاته أن اللذيذ هو من اشترط على الاتحاد؛ إعطاء "شارة قيادة" الفريق الأول لكرة القدم لبنزيما، والتي كانت ملكًا للمصري أحمد حجازي وقتها.

    وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي: "اللذيذ جاء إلى الاتحاد، وجلس مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول وقتها؛ وأجبره على منح (الشارة) للنجم الفرنسي".

    وتساءل عبدالله فلاته عن ما إذا كان يوجد مسؤول واحد الآن؛ يستطيع إجبار نادي الهلال على سحب "شارة القيادة" من سالم الدوسري، وإعطاءها إلى بنزيما.

  • رد سعد اللذيذ على تورطه في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما

    ومن ناحيته.. رد سعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطابات السعودي سابقًا، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم حاليًا؛ على إدعاءات الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، بخصوص إجبار الاتحاد على منح "شارة القيادة" للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

    اللذيذ نفى إدعاءات فلاته تمامًا؛ مؤكدًا على أنها لا أساس لها من الصحة، أبدًا.

    وأعلن اللذيذ أنه لم يقابل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، طوال حياته من الأساس؛ ليجبره على إعطاء "شارة قيادة" الاتحاد، إلى بنزيما أو غيره.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا. 

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.

