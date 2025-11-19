تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
تذاكر مباريات نادي الهلال تبدأ من 49 درهم
GOAL

دليل شراء تذاكر نادي الهلال 2025/26:الأسعار والمواعيد ومنافذ البيع

استمتع بتجربة لا تُنسى بمشاهدة أحد أكبر فرق كرة القدم الآسيوية على أرض الملعب!

في السنوات الأخيرة، أصبح الدوري السعودي للمحترفين وجهةً عالمية لعشاق كرة القدم، مع وصول نجوم كبار للعب في الشرق الأوسط. وفي وسط العاصمة الرياض، يتربع نادي الهلال على عرش الشهرة، إذ فاز بلقب الدوري السعودي 21 مرة منذ عام 1962، ويُعد رمزًا للتفوق والنجاح على الساحة المحلية والقارية.

دع GOAL يزودك بجميع المعلومات التي تحتاجها حول شراء تذاكر مباريات الهلال، بما في ذلك كيفية شرائها وسعرها.

مباريات الهلال القادمة

تاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)المسابقةالتذاكر
السبت 22 نوفمبرالهلال ضد الفتح (8:30 مساءً)الدوري السعودي للمحترفين التذاكر
الثلاثاء 25 نوفمبرالهلال ضد الشورطة (9:15 مساءً) دوري أبطال آسيا التذاكر
السبت 29 نوفمبرالهلال ضد الفتح (5:40 مساءً) كأس الملك التذاكر
الجمعة 19 ديسمبرالتعاون ضد الهلال (8:30 مساءً) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر
الاثنين 22 ديسمبرالشارقة ضد الهلال (8 مساءً) دوري أبطال آسيا التذاكر
الجمعة 26 ديسمبرالهلال ضد الخليج (8:30 مساءً) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر
الأربعاء 31 ديسمبرالخلود ضد الهلال (8:30 مساءً) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر

كيفية شراء تذاكر نادي الهلال 2025/26

إذا كنت تخطط لحضور مباريات الهلال في موسم 2025/26، فالأمر أصبح أسهل من أي وقت مضى. يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين (SPL) أو عبر Kingdom Arena، حيث تُقام المباريات عادةً من الخميس إلى السبت، وتُطرح التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من كل مواجهة. أما بالنسبة للمباريات الكبرى، مثل ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، فمن الأفضل حجز المقاعد فور فتح البيع لضمان الحصول على أفضل الأماكن.

يقدم الهلال أيضًا ثمانية باقات عضوية متنوعة، تبدأ من الباقة الأساسية بسعر 115 ريال سعودي، وصولًا إلى الباقة البلاتينية الفاخرة التي تبلغ قيمتها 1,150,000 ريال سعودي. توفر جميع الباقات مزايا مختلفة، بما في ذلك أولوية شراء التذاكر وتجربة حصرية للمشجعين.

في حين أن بوابات الدوري أو الملعب الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر الهلال، قد يرغب أولئك الذين يرغبون في حضور مباراة في النظر في مواقع ثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر تبدأ من 49 ريال سعودي.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال 2025/26؟

تختلف أسعار التذاكر حسب المباراة وفئة المقاعد. تبدأ تذاكر المدرجات العامة من حوالي 50 ريال سعودي، وقد تصل أسعار المقاعد المميزة مثل VIP والأجنحة التنفيذية إلى 1,500 ريال سعودي أو أكثر للمباريات البارزة. يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر مواقع ثانوية موثوقة مثل StubHub بأسعار تبدأ من 49 ريال سعودي، مما يمنح الجميع فرصة لحضور المباريات.

ماذا نتوقع من الهلال 2025/26؟

من الناحية الرياضية، الهلال هو فريق تاريخي، تأسس عام 1957، وشارك في كل موسم من الدوري السعودي منذ انطلاقه، محققًا ما مجموعه 70 بطولة محلية وقارية على مر السنين. الموسم الماضي، توج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2023/24 دون أي هزيمة، بفضل تألق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل 40 هدفًا في 43 مباراة. وعلى الرغم من رحيل بعض النجوم، يواصل الهلال التعاقد مع لاعبين عالميين لتعزيز صفوفه، من بينهم داروين نونيز، تيو هيرنانديز، جواو كانسيلو، وماركوس ليوناردو، ما يرفع من مستوى الفريق ويزيد من سمعته على الصعيد العالمي.

تاريخ ملعب المملكة

أما ملعب الهلال، كينغدوم أرينا، فهو تحفة معمارية حديثة افتتحت في فبراير 2024، ويتسع لـ30 ألف متفرج عند تجهيز الملعب لمباريات كرة القدم. يتميز الملعب بسقف قابل للسحب وشاشة فيديو رباعية الجوانب لتقديم تجربة مشاهدة مذهلة لجميع المشجعين. ويقع الملعب ضمن مشروع بوليفارد سيتي شمال غرب الرياض، الذي يستضيف الفعاليات العالمية والحفلات الكبرى إلى جانب المباريات الرياضية.

الرياض نفسها مدينة نابضة بالحياة وتقع في قلب شبه الجزيرة العربية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة. توفر الرياض مزيجًا متكاملًا من الثقافة والترفيه والرياضة، سواء كنت تزورها لمتابعة مباراة الهلال أو للاستمتاع بالمدينة، فهي تقدم تجربة لا تُنسى لكل زائر.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات الهلال، الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين (SPL) والانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات". كما يمكن الحصول على التذاكر من خلال موقع Kingdom Arena.

عادةً ما تُقام مباريات دوري روشن على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). عادةً ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا. بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب نفاد المقاعد.

في المملكة المتحدة وأيرلندا:

يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مباشرة عبر خدمة DAZN. يتوفر تطبيق DAZN على أجهزة الكمبيوتر، وApple، وAndroid، وFire TV، وRoku، والتلفزيونات الذكية، والعديد من الأجهزة الأخرى.

خيارات الاشتراك في DAZN:

الاشتراك السنوي لمدة 12 شهرًا بسعر £14.99 شهريًا.

الاشتراك المرن بسعر £19.99 شهريًا مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

باقة الدفع السنوي مقدمًا بسعر £129.99، وهي توفر أفضل قيمة مقابل المال.

في الولايات المتحدة الأمريكية:

يتم بث الدوري السعودي مباشرة على FOX Soccer Plus. ويمكن الوصول إلى FOX Soccer Plus من خلال خدمة البث Fubo.

تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، منها:

خطة Fubo Sports: $45.99 للشهر الأول ثم $55.99 شهريًا لاحقًا، مع أكثر من 28 قناة رياضية، مثل ESPN Unlimited، ESPN2، ESPNews، ESPNU، NFL Network، Tennis Channel، بالإضافة إلى القنوات المحلية ABC وCBS وFox.

خطة Pro الأساسية: حوالي $85 شهريًا.

خطة Elite الأعلى: حوالي $95 شهريًا.

خطة Latino: تشمل قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية.

توفر Fubo لجميع خططها تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد.

