أخبار الهلال اليوم | "هوساوي وريان" هدية الوليد بن طلال .. 40 مليون لمهاجم "مواليد" وسخرية رئيس سابق بسبب جيسوس!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 17 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق السابع عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

    بدعم الوليد بن طلال .. الهلال يعلن عن صفقتين جديدتين

    أعلن نادي الهلال عن إبرام صفقتين جديدتين، لدعم الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع الثنائي مراد هوساوي وريان الدوسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    وكشف الهلال عن مساهمة الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، بدعم صفقتي هوساوي وريان، القادمين من صفوف الخليج، بعقد لمدة 5 مواسم مُقبلة، حتى 2031.

    وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد كشفت عن الاتفاق بين الهلال والخليج، لحسم الصفقتين، مع الالتزام بسداد نسبة الـ40% لنادي أحد، وفق العقد مع الخليج، حال رحيل مراد هوساوي لأي نادٍ آخر.

    ووفق الاتفاق، إن انتقال هوساوي إلى الهلال، سيتم مقابل 30 مليون ريال، تذهبب لخزينة الخليج، فيما ينتقل الحارس الشاب ريان الدوسري، مقابل 18 مليون ريال، مع منح ناد أحد، مبلغ 12 مليون ريال، كنسبة بيع عقد هوساوي.

    الهلال يقدم 40 مليون يورو لضم "مهاجم مواليد"

    محاولة لخطفه من باريس وتشيلسي .. الهلال يعرض 40 مليون يورو لضم "فارع الطول وقليل الأهداف" محمد قادر ميتي!

    يواصل نادي الهلال السعودي سعيه لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عن طريق التعاقد مع مهاجم جديد، حيث وجه أنظاره نحو الدوري الفرنسي.

    الهلال تخلى عن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا إلى الريان القطري، ليتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز من ليفربول مقابل 53 مليون يورو.

    القفز من السفينة الغارقة: سيناريو مبابي يقلق برونو فيرنانديش .. وأحاديث البرتغاليين تجعله "بين نارين" إذا اختار السعودية!

    أن تملك لاعبًا مثل برونو فيرنانديش، فأنت تملك قائدًا ومفتاحًا للعديد من الحلول، لاعبًا ذكيًا يملك ولاءً كبيرًا. ولكن، يبدو أن الأوضاع داخل مانشستر يونايتد، تجعله بحاجة للقفز من المركب قبل الغرق.

  • سخرية هلالية من التناقضات حول تصريح جيسوس

    وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، رسالة تحمل طابع السخرية، إزاء "التناقض" حول تناول تصريحات المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، خلال الساعات الماضية، حينما قال إن ناديه ليس لديه قوة الهلال السياسية، تعليقًا على سؤال حول عدم ضغط لاعبي النصر على الحكم لاحتساب الأخطاء.

    وقال ابن مساعد، عبر منصة (إكس)، إن التعليقات حول تصريح جيسوس، كانت تدور حول سياق "يعرفهم ودربهم، كشف المستور"، فيما تحولت النبرة إلى عدم قصد جيسوس الإساءة للهلال، بعد قرار إدارة الزعيم بتقديم شكوى رسمية ضد مدربه السابق، مؤكدًا أن صدور توضيح من المدرب البرتغالي بشأن هذا التصريح سينهي هذه المسألة.

    "ليس لدينا قوة الهلال السياسية"! .. جورج جيسوس يكشف خطة "إسقاط النصر" ويتحدث بجرأة عن ملفات مهمة

    خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بتصريحات مثيرة للجدل؛ قبل ديربي الشباب المرتقب، مساء السبت.

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يقرر الشكوى ضد مدربه السابق

    سيُطالب مدرب النصر بهذا الأمر!.. الهلال يقرر "التصعيد قانونيًا" ضد جورج جيسوس

    يبدو أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد معركة حقيقية بين نادي الهلال ومديره الفني البرتغالي السابق جورج جيسوس؛ والذي يتولى قيادة الغريم التاريخي النصر، حاليًا.

    "الإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية ضخمة بشرط" .. خبير قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة بحق جورج جيسوس عقب تصريحاته ضد الهلال

    فجر المستشار القانوني يعقوب المطير، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باحتمالية توقيع عقوبة مشددة على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، حال ثبوت تورطه في إطلاق تصريحات مسيئة إلى المنافسين في المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات دوري روشن السعودي.

    بعد انقطاع البث أثناء حديثه عن نفوذ الهلال .. وليد الفراج يعلق: تحبون الأفلام ونظرية المؤامرة!

    استعرض الإعلامي وليد الفراج، ردود أفعال ساخرة من متابعيه، بعد انقطاع البث عن برنامجه "أكشن مع وليد"، في وقت كان يتناول فيه قضية مثيرة، حول حديث المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، بشأن وجود قوة سياسية وظهير إعلامي قوي تدعم الهلال للفوز بالمباريات.

    "الفاشل لا يعترف بفشله أبدًا" .. وليد الفراج يرد على مبررات جورج جيسوس لتعثر النصر برسالة قاسية!

    رفض الإعلامي وليد الفراج، مبررات المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، بشأن وجود قوة سياسية ونفوذ خارج الملعب يدعم الزعيم في مبارياته، حيث أكد الفراج أنها أعذار واهية لتبرير فشله مع العالمي.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

